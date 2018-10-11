Сибирячка на целый месяц оставила дом без воды и тепла

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-11T15:24:22+03:00

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- Это кошачий ад! - вот, пожалуй, общий вердикт жителей пятиэтажки в Усть-Илимске, которая расположена по улице Дружбы Народов. По иронии судьбы, здесь в одном из подъездов ни о какой дружбе или хотя бы взаимном уважении речи не идет.

Камнем преткновения стала пресловутая квартира на втором этаже. Ее хозяйка - 59-летняя одинокая пенсионерка - портит кровь всем соседям. Месяц она не пускала в свое жилье коммунальщиков, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится сантехника. Ведь из-за этого она бесконечно топила соседей, в том числе и нечистотами. Управляющей компании ничего не оставалась, как только перекрыть стояки по всему стояку, то есть во всех 15 квартирах, а также отопление.

Владислав рассказал о том, что ему пришлось делать капремонт. Фото: Владислав Симонов

- Мы не почувствовали этих неудобств, но лишь потому, что съехали, - рассказывает житель дома Владислав Симонов. – Наша квартира располагается этажом выше. А причиной смены жилплощади стала опять же хозяйка той пресловутой квартиры. Помимо прочего она развела в доме приют для кошек – живут около десять животных, за которыми она не убирает. Из-за жуткой вони находиться в квартире просто невозможно! У нас на руках десятимесячная дочка. Благо, нам было куда переехать – есть другое жилье. А вот другим соседям повезло гораздо меньше.

Одна из них Екатерина. Женщина не скрывает слез: переселиться семье некуда. Разводы на потолке, невыносимый запах - все это они вынуждены терпеть круглыми сутками. Месяц назад благодаря судебным приставам все-таки удалось попасть в злополучную квартиру. 15 квартир без воды и тепла, сколько такое могло продолжаться? Вот Управляющей компании и пришлось обращаться в суд.

- Мы не могли проверить состояние труб в то время, как она затапливала своих соседей этажом ниже, - объясняли в управляющей компании, которая обслуживает дом.

Что делать? Пришлось принимать радикальные меры и обращаться к служителям Фемиды. Однако и судебных приставов пенсионерка пустила не с первого раза. Наконец им и коммунальщикам удалось проникнуть в жилье. Увы, и это не помогло - в квартире, чтобы не было протечек, необходимо менять всю сантехнику. Однако делать это пенсионерка наотрез отказывается.

- Ох, это наша головная боль, - продолжают коммунальщики. - И управы никакой на нее нет - отключить воду именно у нее мы не можем по той причины, что за услуги ЖКХ она платит исправно…

ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ

Что делать, если соседи мешают жить?

Cергей ПУТИЛОВ, старший судебный пристав Усть-Илимский районный отдел судебных приставов:

- Необходимо обращаться в суд! Причем истцом может выступать как управляющая компания, так и любой из жильцов дома. Иногда такие вопросы можно решить миром. Если не получается, то судья может принять самые строгие меры, вплоть до выселения из квартиры.