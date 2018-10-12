СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-12T02:29:08+03:00

Погода в Иркутске на 12 октября: днем дождь и до +9 градусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот и дождик снова в городе

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Хмурая осень начинает активно вступать в свои права. Солнце уже не так ярко светит, ветер дует все сильнее. Ночью 12 октября температура воздуха опустится до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +7, +9 градусов. В Иркутске и по области ожидаются небольшие дожди утром и днем. Уже к вечеру погода разъяснится. Ветер северо-западный 1-6 м/с, геомагнитное поле – спокойное.

В других городах, деревнях и селах Иркутской области местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Лишь ночью в южных и верхнеленских районах небо разъяснится. Утром при прояснении туман.

- Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 1-6 м/с, порывы до 9 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью -5,+1 градусов, при прояснении до -8, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +1,+4, днем +7,+10, местами +3,+8.