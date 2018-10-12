Общежитие для осужденных исправительной колонии №6 в Иркутске загорелось днем 12 октября

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-12T09:29:54+03:00

В здании находились 87 заключенных, но всех успели вовремя эвакуировать [фото]

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Сегодня, 12 октября в дневное время произошло возгорание деревянной кровли общежития для преступников, которое расположено на территории исправительной колонии № 6 Иркутска в районе Синюшиной горы.

На момент возгорания в здании находились 87 заключенных. Всех благополучно удалось эвакуировать. Никто не пострадал. \

- В тушении горящего здания принимают участие 2 пожарных машины исправительного учреждения и 3 машины ГУ МЧС России по Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области. - Площадь пожара, материальный ущерб, а также причины возгорания будут определены позднее.

Пожар в исправительной колонии №6 в Иркутске. Фото: ДТП38.

СПРАВКА "КП":

Исправительно–трудовая колония № 6 была основана 5 октября 1950 года под Иркутском, возле поселка Мельниково, на базе бывшего лагеря японских военнопленных. Осужденные отбывали свое наказание и одновременно вели строительные работы, возводили важные народнохозяйственные объекты. Их задействовали на строительстве обходного железнодорожного пути к Байкалу (в связи с возведением Иркутской ГЭС), автосборочного цеха (ныне производственное объединение «Восток»), на строительстве масложиркомбината в Иркутске и Карлукской птицефабрики.

В 90-е годы в учреждении освоили производство мебели. Одновременно с этим расширили услуги автосервисного цеха, организовали выпечку хлеба, изготовление макаронных изделий, открыли швейный цех.