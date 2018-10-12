2018-10-12T12:16:08+03:00
Происшествия

Пробка из 12 трамваев образовалась в Иркутске 12 октября

Владелица авто неудачно припарковалась и перегородила проезд [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Пробка из 12 трамваев образовалась в Иркутске 12 октября.Пробка из 12 трамваев образовалась в Иркутске 12 октября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 12 октября в дневное время около остановки «Центральный рынок» образовалась пробка из 12 трамваев. Пассажирам пришлось добираться до места назначения пешком, либо пересаживаться в автобус.

А все это случилось по вине нерадивого автомобилиста. Женщина неудачно припарковала свою Toyota Camry: поставила машину слишком близко к трамвайным путям. И ушла по своим делам, не позаботившись об удобстве окружающих.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они приняли решение эвакуировать транспорт.

Машину уже водрузили на эвакуатор, как девушка вдруг появилась. Как пишут в социальных сетях, она бежала и махала руками с просьбой не забирать автомобиль.

В итоге машину все-таки увезли. Теперь хозяйке придется выплатить штраф. Только после этого она сможет снова ездить на своем автомобиле.

Пробка из 12 трамваев в Иркутске. Видео ДТП38.Видео с сайта ДТП38Предоставлено "КП"

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