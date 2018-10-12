Большой волейбол в Иркутске: ВК «Ангара» открывает новый сезон в Высшей лиге Б

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-12T14:16:26+03:00

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Вроде бы совсем недавно иркутские болельщики поздравляли волейболисток «Ангары» с выходом в финал чемпионата России, почетным 4-м местом по итогам сезона и провожали спортсменок в заслуженный отпуск. И вот каникулы пролетели незаметно, и наши девчонки вновь собрались вместе в полном составе, чтобы порадовать фанатов своей красотой и достойной игрой. Иркутянки стартуют в новом сезоне в Высшей лиги Б.

- Первый игровой тур пройдет в Чите с 15 по 21 октября, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске пресс-атташе «Ангары» Дарья Александрова. – Там нам предстоит сыграть 5 матчей с соперницами из Омска, Барнаула, Абакана, Новосибирска и с хозяевами паркета. Задачи на сезон ставим самые высокие. С 2016 года мы в числе лидеров зоны Сибири и Дальнего Востока. В этом году задача – остаться в фаворитах. Для нас важно побеждать в каждом матче.

К новым победам сибирячки пойдут в обновленном составе. Руководство «Ангары» гордится тем, что костяк команды нынче составляют местные воспитанницы. А средний возраст нашего коллектива – 22 года. Самый волейбольный расцвет!

- Для болельщиков у нас есть еще одна хорошая новость: в межсезонье мы создали молодежную команду «Ангара-2», - продолжает Дарья Александрова. – Пока она играет лишь на зональных турнирах, но зато у девчонок есть реальный шанс попасть в основу. Например, на Кубок Сибири и Дальнего Востока с главным коллективом уже ездила 15-летняя спортсменка и даже сыграла несколько игр.

Ну а в Иркутске болельщики увидят свою любимую команду с 10 по 16 декабря 2018 года. Своих соперниц волейболистки «Ангары» будут принимать на площадке Дворца спорта «Труд». Девчонки надеются, что трибуны арены, как и в прошлом сезоне, будут забиты до отказа. За ярую поддержку спортсменки обещают вновь показать яркую игру. Говорят, по популярности иркутскому волейболу уже пора составить достойную конкуренцию хоккею с мячом и баскетболу. Но и это еще не все. Большой волейбол может прийти в Иркутск и в конце сезона, когда наступят решающие игры за медали.

- Нам вновь могут дать право на проведение второго финального тура, - говорит Дарья Александрова. – Он состоится в начале апреля. Ну а чтобы попасть в финал, нам нужно занять 1-е или 2-е место в зоне Сибири и Дальнего Востока.

КОНКРЕТНО

Представляем состав команды «Ангара» в сезоне 2018-2019

№ 2 – Елена Павленко, нападающая (капитан команды);

№ 3 – Анна Укневичус, пасующая;

№ 4 – Елена Неверова, нападающая;

№ 5 – Юлия Кузьмина, либеро;

№ 6 – Анастасия Атепалина, центральная блокирующая;

№ 7 – Ольга Перегудова, центральная блокирующая;

№ 8 – Милена Шачнева, нападающая;

№ 9 - Дарья Евреинова, пасующая;

№ 10 - Татьяна Борщевская, нападающая;

№ 11 – Екатерина Котельникова, нападающая;

№ 12 - Юлия Лаптева, либеро;

№ 13 - Мария Горбунцова, диагональная нападающая;

№ 14 – Юлия Толстокорая, центральная блокирующая;

№ 15 - Кристина Гуляева, либеро;

№ 17 – Евгения Калиниченко, пасующая

Главный тренер - Луиза Арифова.

Старший тренер - Анастасия Голубева.