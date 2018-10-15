2018-10-15T06:06:04+03:00
Общество

Погода на 15 октября в Иркутске: днем до +15

Дождя в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Погода на 15 октября в Иркутске: днем до +15Погода на 15 октября в Иркутске: днем до +15Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске продолжается «бабье лето». В нашем городе уже несколько дней стоит солнечная погода, а температура, несмотря на самый разгар октября, существенно не понижается. Вот и в понедельник, 15 октября синоптики обещают нам погоду без осадков. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. И если ночью, столбик термометра опустился до 0, то днем ожидается уже до +13, +15 градусов.

По Иркутской области переменная облачность, без осадков, днём возможны местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточных, юго-западный, с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, температура при прояснении до -12°, в западных, северо-западных, центральных и южных районах при натекании облачности 0,+5°, днём +10,+15°, при облачной погоде +4,+9°, по югу местами до +17 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
Ресторан «Охотников» в Иркутске: Для вас - деликатесы из дикого мяса, приготовленные на открытом огне
Отправился подметать улицы: житель Нижнеудинска получил 100 часов обязательных работ за неуплату штрафа
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: Лучшее время для лазерной коррекции – от 18 до 40 лет
Открытие "Корея Лайф Центр" в Иркутске
Срубили лес на 2 миллиона рублей: банда черных лесорубов предстанет перед судом в Иркутской области
БК «Иркут» проиграл «Востоку-65» в 1/16 Кубка России по баскетболу
Мотоциклист погиб в Ангарске при столкновении с иномаркой
В Бурятии женщина вонзила в сожителя нож
ФК «Зенит» из Иркутска сыграл заключительную игру на первенстве России вничью – 0:0
В Братске школьникам напомнили правила дорожного движения
Умер Кирилл Леви: известный геолог, ученый иркутского Института земной коры
ДТП в Иркутской области: при столкновении «Мерседеса» и «Тойоты» двое погибли, один госпитализирован
Житель Бурятии перевозил наркотики в автобусе «Аршан-Иркутск»
Дорожный ремонт в Иркутской области на трассе Р-255 Сибирь закончили досрочно
Певица Монеточка отменила концерт в Иркутске: она извинилась перед фанатами в видеообращении
Кубок Азии по ушу-саньда прошел в Иркутске 12 октября
В Черемхово открыли памятник погибшему в Сирии летчику
В Иркутске двое молодых людей украли машину и подожгли ее в лесу
Пожар в столовой школы №17 Усть-Илимска
В Бурятии мужчина украл у семьи имущество на 65 тысяч рублей
Пенсионер из Ангарска стал жертвой мошенников: мужчина перевел преступникам 355 тысяч рублей
«Комсомолка» выпустила шестой выпуск журнала «Моя любимая школа»
Водители, будьте внимательны: с 13 октября в Иркутске ограничат движение по улице Красноярской
Заведующая детским садом в Иркутской области осуждена по трем статьям
Не только спорт, а целая философия. Записываем ребенка в секцию каратэ