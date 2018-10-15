Погода на 15 октября в Иркутске: днем до +15

СЕГОДНЯ 02:50 2018-10-15T06:06:04+03:00

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В Иркутске продолжается «бабье лето». В нашем городе уже несколько дней стоит солнечная погода, а температура, несмотря на самый разгар октября, существенно не понижается. Вот и в понедельник, 15 октября синоптики обещают нам погоду без осадков. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. И если ночью, столбик термометра опустился до 0, то днем ожидается уже до +13, +15 градусов.

По Иркутской области переменная облачность, без осадков, днём возможны местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточных, юго-западный, с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, температура при прояснении до -12°, в западных, северо-западных, центральных и южных районах при натекании облачности 0,+5°, днём +10,+15°, при облачной погоде +4,+9°, по югу местами до +17 градусов.