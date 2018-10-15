2018-10-15T06:06:04+03:00
Авто

Она подрезала меня первой: водитель «Тойота Ленд Крузер рассказал, как устроил смертельное ДТП на улице Мира в Иркутске

Следователи просят откликнуться очевидцев и предоставить видеозапись с регистраторов [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Она подрезала меня первой: водитель «Тойота Ленд Крузер рассказал, как устроил смертельное ДТП на улице Мира в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Она подрезала меня первой: водитель «Тойота Ленд Крузер рассказал, как устроил смертельное ДТП на улице Мира в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер», который 8 октября спровоцировал смертельное ДТП на улице Мира, рассказал, зачем столкнул KIA Rio на встречную полосу, где она лоб в лоб врезалась в Mitsubishi Lancer. По словам 41-летнего нарушителя, за несколько минут до этой аварии, женщина-водитель автомобиля «Киа» якобы «подрезала» его «Ленд Крузер» в районе остановки «Узловая». Произошло это в районе 11:50-11:54 часов.

Чтобы выяснить, правда это или нет, следователи просят откликнуться иркутских автомобилистов, проезжающих в этот момент в районе «Узловой».

- Если у вас сохранилась видеозапись с авторегистратора, обращайтесь в следственный отдел по Ленинскому району Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Та самая Киа Рио

Та самая Киа Рио

Напомним, из-за необдуманного поступка водителя внедорожника, погиб 27-летний водитель Mitsubishi. Женщина из «Киа» находится в тяжелом состоянии, ее дети 8 и 11 лет в состоянии средней степени тяжести. Сам хозяин «Ленд Крузера» сразу после аварии скрылся. Задержать его удалось, благодаря другим водителям, и пользователям соцсетей, которые предоставили фото и видео с номером автомобиля нарушителя.

Авария в Иркутске-II: при столкновении Мицубиси и Кио Рио пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Видео: ДТП-38..Предоставлено "КП"

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