2018-10-15T14:03:12+03:00
Общество

Потерпевшие бедствие на Ангаре рыбаки спасены

Неравнодушные люди отозвались на крики помощи и вызвали МЧС
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Потерпевшие бедствие на Ангаре рыбаки спасены.Потерпевшие бедствие на Ангаре рыбаки спасены.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Поздним вечером 13 октября, на пульт дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда поступил сигнал о том, что в районе поселка Бурдугуз перевернулась лодка.

Спасатели на катере прибыли на указанное место, но там никого не удалось обнаружить. Несмотря на это, они продолжили поиски в темноте, исследуя акваторию водохранилища и ближайшие заливы.

По новой информации, поступившей на единый номер «112» от сторожа базы отдыха в Новогрудинино, со стороны поселка Патроны слышны крики о помощи. По прибытии спасатели обнаружили затонувшую лодку, за которую держались двое мужчин. На них не было спасательных жилетов, поэтому чтобы не утонуть им пришлось избавиться от верхней одежды. Судно продолжало сносить по течению. После того как рыбаков подняли на борт катера, им предоставили сухую одежду и согрели горячим чаем.

- По словам пострадавших, они шли по реке на лодке «Прогресс», - рассказывает Павел Марчук, спасатель 1 класса поисково-спасательного отряда МЧС России. – В темноте они врезались в трубу. Получив пробоину, лодка начала тонуть. Спасло их только неравнодушие людей, которые вызвали спасателей.

Лодка была буксирована на берег и передана полиции. Пострадавшие отказались от госпитализации и были переданы родственникам.

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