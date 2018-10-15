Еще бы минута, и машина взорвалась: полицейские из Иркутской области спасли двух человек в ДТП

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-15T15:28:24+03:00

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- Тормози, там, в кювете, кажется, машина дымит! - крикнул полицейский из Усть-Кута Сергей Нечаев своему напарнику Геворгу Мелконяну, когда оперативники спешили в соседний поселок на очередной вызов.

Несмотря на то что сообщение было срочное (требовалось по горячим следам задержать угонщиков), Сергей и Геворг все же решили остановиться и проверить, что произошло. И не зря! Когда они вышли из машины, перед ними предстала страшная картина: в кювете лежала искореженная «Тойота-Виста», из двигателя которой валил густой дым. Рядом лежал пострадавший водитель, а в салоне были зажаты два пассажира, один из которых молил о помощи.

- Я сбегал за огнетушителем и сразу затушил двигатель, ведь машина начала заполняться едким дымом из мотора. Кроме того, авто могло в любую секунду вспыхнуть и взорваться, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске старшина Сергей Нечаев. - Геворг в это время оттащил водителя на безопасное расстояние от автомобиля. Затем мы вместе буквально вырвали заднюю дверь и вытащили двоих пострадавших, которых зажало передними сиденьями. Женщина была в сознании, но не понимала, что произошло. Чтобы ее не пугать еще больше, мы даже не стали говорить ей об аварии.

О том, что второй пассажир от полученных травм скончался на месте, Сергей и Геворг узнали только после приезда медиков. Женщина отделалась травмами головы, но от госпитализации отказалась. Водитель, который, скорее всего, вылетел из салона при опрокидывании, сломал ребра и сильно ударился головой. Сейчас он находится в реанимации. На угон напарники так и не доехали - на вызов отправили другой экипаж. А Сергей и Геворг дождались приезда коллег и пожарных и пробыли на месте происшествия до глубокой ночи.

- Даже мысли не было проехать мимо аварии и вызвать пострадавшим подмогу по рации, - продолжает Сергей Нечаев. - Хорошо, что оказались в нужное время в нужном месте.

Спасенные пассажиры «Тойоты» сказать спасибо своим спасителям пока не успели. А вот руководство полицейских уже пообещало наградить Сергея и Геворга за профессионализм и грамотные действия.