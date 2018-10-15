2018-10-15T15:28:24+03:00
Происшествия

Еще бы минута, и машина взорвалась: полицейские из Иркутской области спасли двух человек в ДТП

Геворг Мелконян и Сергей Нечаев случайно проезжали мимо аварии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Геворг Мелконян (слева) и Сергей Нечаев. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Геворг Мелконян (слева) и Сергей Нечаев. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

- Тормози, там, в кювете, кажется, машина дымит! - крикнул полицейский из Усть-Кута Сергей Нечаев своему напарнику Геворгу Мелконяну, когда оперативники спешили в соседний поселок на очередной вызов.

Несмотря на то что сообщение было срочное (требовалось по горячим следам задержать угонщиков), Сергей и Геворг все же решили остановиться и проверить, что произошло. И не зря! Когда они вышли из машины, перед ними предстала страшная картина: в кювете лежала искореженная «Тойота-Виста», из двигателя которой валил густой дым. Рядом лежал пострадавший водитель, а в салоне были зажаты два пассажира, один из которых молил о помощи.

- Я сбегал за огнетушителем и сразу затушил двигатель, ведь машина начала заполняться едким дымом из мотора. Кроме того, авто могло в любую секунду вспыхнуть и взорваться, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске старшина Сергей Нечаев. - Геворг в это время оттащил водителя на безопасное расстояние от автомобиля. Затем мы вместе буквально вырвали заднюю дверь и вытащили двоих пострадавших, которых зажало передними сиденьями. Женщина была в сознании, но не понимала, что произошло. Чтобы ее не пугать еще больше, мы даже не стали говорить ей об аварии.

О том, что второй пассажир от полученных травм скончался на месте, Сергей и Геворг узнали только после приезда медиков. Женщина отделалась травмами головы, но от госпитализации отказалась. Водитель, который, скорее всего, вылетел из салона при опрокидывании, сломал ребра и сильно ударился головой. Сейчас он находится в реанимации. На угон напарники так и не доехали - на вызов отправили другой экипаж. А Сергей и Геворг дождались приезда коллег и пожарных и пробыли на месте происшествия до глубокой ночи.

- Даже мысли не было проехать мимо аварии и вызвать пострадавшим подмогу по рации, - продолжает Сергей Нечаев. - Хорошо, что оказались в нужное время в нужном месте.

Спасенные пассажиры «Тойоты» сказать спасибо своим спасителям пока не успели. А вот руководство полицейских уже пообещало наградить Сергея и Геворга за профессионализм и грамотные действия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ремонт дороги «Ново-Ленино – Максимовщина» завершен в Иркутском районе
Развлекательные центры Иркутска проверила прокуратура
Недетские развлечения: в Иркутской области полицейские пресекают продажу алкоголя несовершеннолетним
Покупайте ежедневный выпуск "Комсомольской правды" и получайте книгу в подарок
I Международный форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации» прошел в Иркутске
Суд обязал пенсионерку из Кяхты вернуть банку 119 тысяч рублей, которые ей выдали по ошибке
В СКР начали доследственную проверку инцидента с самолетом рейсом "Иркутск-Токио"
В Усть-Куте построили три новых дома взамен аварийных
Вытащили из горящей машины: полицейские из Усть-Кута спасли двух пострадавших в ДТП
Паллиативная помощь развивается в Иркутской области
Новые дома получат жители Усть-Кута
Мошенничество на рынке недвижимости: в Улан-Удэ поймали квартирного афериста
Мошенница пыталась снять деньги с чужого счета в банках Ангарска
На Байкале спасатели исследовали около 4 тысяч километров в поисках рыбаков
Глава Иркутска Дмитрий Бердников вошел в тройку лидеров среди мэров городов СФО
«Фермерский клуб» приглашает участников
Экс-вратарь сборной России Георгий Гелашвили перешел в ХК «Ермак»
Ресторан «Охотников» в Иркутске: Для вас - деликатесы из дикого мяса, приготовленные на открытом огне
Отправился подметать улицы: житель Нижнеудинска получил 100 часов обязательных работ за неуплату штрафа
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: Лучшее время для лазерной коррекции – от 18 до 40 лет
Открытие "Корея Лайф Центр" в Иркутске
Срубили лес на 2 миллиона рублей: банда черных лесорубов предстанет перед судом в Иркутской области