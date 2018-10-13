СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-12T16:39:41+03:00

Погода в Иркутске на 13 октября: тепло и без осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Солнышко не хочет прятаться за тучками в Иркутске. Уже середина октября, осень в самом разгаре, вроде и зима близко, но нет, тепло не отступает.

В Иркутске в субботу, 13 октября ожидается без осадков. Температура утром составит +2, +7 градусов. Будет облачно и с прояснениями. Днем столбик термометра поднимется до +9, +13 градусов. В городе ясно и без осадков. К вечеру все же похолодает, но не сильно, +2, +10 градусов. Весь день будет дуть небольшой юго-восточный ветер 4,2 м/с.

Утром в других городах, деревнях и селах Иркутской области местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днем в южных и верхнеленских районах небо разъяснится.

- Ветер юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 1-4 м/с, порывы до 9 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью -2,+3 градусов, при прояснении до +1, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +1,+8, днем +7,+14, местами +4,+9.