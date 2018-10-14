2018-10-13T15:59:11+03:00
Общество

Погода в Иркутске 14 октября: днем – солнечно

На термометре +17 градусов
Ольга БУЕВА
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Погода в Иркутске 14 октября: днем – солнечноПогода в Иркутске 14 октября: днем – солнечноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода в Иркутске 14 октября обещает быть солнечной. Поэтому смело можно планировать прогулки, пикники и даже загородный отдых. Последние теплые деньки - все-таки впереди поздняя осень.

В Иркутске днем солнечно, без осадков. На термометре утром 0, -2 градуса, днем +15, +17 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

В Иркутской области переменная облачность, без осадков, ночью в северо-восточных районах местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточных, юго-западный, с переходом днём в западных районах на западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью 0,-5 градусов, при прояснении -7, -12°, в западных, северо-западных районах при натекании облачности +2,+7 градусов, днем +14,+19, при облачной погоде +4,+9.

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