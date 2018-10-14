Экстренная посадка: самолет рейсом «Иркутск-Токио» вернулся в аэропорт из-за неисправного шасси

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-14T09:00:28+03:00

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В Иркутске самолет, летевший в Токио, совершил экстренную посадку. При взлете у аэробуса не убралась передняя стенка шасси. Пилоты, управляющие лайнером, «развернули» самолет в небе и вернули на землю.

- Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров, находящихся на борту лайнера, не пострадал, - подтвердили информацию «КП-Иркутск» в Восточно-Сибирском линейном МВД России на транспорте. – Сейчас их они находятся в аэровокзале. По предварительной информации, пассажиры вылетят другим бортом. О точном времени, когда это произойдет, пока ничего неизвестно.

Из-за внештатной ситуации в настоящее время в аэропорту Иркутска работают представители различных экстренных служба. Специалисты выясняют причину, по которой произошел технический сбой во время взлета. О количестве пассажиров, которые находились в лайнере, пока информации нет.