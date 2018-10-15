Военный учебный центр начнет работать в ИГУ с 2019 года

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-15T07:44:02+03:00

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Ребятам, которые мечтают о военной карьере, стоит поступать в Иркутский госуниверситет. Здесь со следующего года начнет работать военный научно-учебный центр. Решение об этом уже подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Новый военный центр придет на смену военной кафедре, которая существовала когда-то при нашем вузе, - рассказал исполняющий обязанности ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. - Но у них есть существенное отличие: тогда основной задачей военной кафедры была подготовка офицеров и солдатов запаса по определенным воинско-учетным специальностям. Сейчас перед нами поставлена еще одна важная цель - организация научных исследований в интересах Министерства обороны. К этой работе мы будем привлекать и студентов, и преподавателей.

Напомним, подготовка военных кадров в Иркутском государственном университете началась еще в 1926 году, когда был образован кабинет военного обучения. В 1966 году он был реорганизован в военную кафедру (до 2008 года). С 1967 года на ней проходили артиллерийский и противотанковый циклы обучения, с 1980 года готовили офицеров для войск радиационной, химической и биологической защиты.

Игорь Бычков рассказал, что учащиеся центра будут освобождены от службы в армии и после окончания вуза его выпускники смогут сразу продолжать профессиональную деятельность.

Работать центр начнет с 1 сентября 2019 года. Его разместят в учебном корпусе № 17 ИГУ по адресу: ул. Ленина, 8. Рядом оборудуют два плаца. Готовить здесь будут сержантов и солдат запаса. Планируемый ежегодный набор - 90 курсантов из числа студентов 2-го курса очного обучения.

- Приоритетным направлением станет подготовка военных переводчиков и военных юристов. Последних сегодня в нашей стране выпускает только одно высшее военное заведение, - говорит Игорь Бычков. - Также планируется подготовка специалистов в сфере информационной безопасности и артиллеристов. Однако окончательно список военно-учетных специальностей и основных специализаций утвердим немного позже.

Фото: ИГУ

По словам Игоря Бычкова, уже начались необходимые перед открытием центра мероприятия: подготовка аудиторий, материально-технической базы и т. д. Приступили и к набору преподавателей. Последних будет немного: всего шесть. Им предстоит работать с тремя группами студентов. Также планируется заключить соглашения с Военным комиссариатом Иркутской области о проведении учебных занятий в войсках.

- Все мероприятия будем обсуждать с главным командованием сухопутных войск РФ, которые выступают нашим куратором, - продолжает Игорь Бычков. - Сроки учебы в военном центре будут варьироваться от года до двух лет - в зависимости от выбранной направленности. Этот вопрос также находится в стадии обсуждения.

По словам главы ИГУ, ожидается, что желающих получить второе образование среди учащихся вуза будет немало. Конечно, и конкуренция довольно высокая, ведь сегодня в университете потенциальных курсантов порядка двух тысяч.

- Большие шансы имеют самые активные, успешные ребята, которые тяготеют к общественной работе, - отметил Игорь Бычков. - Причем выбирать будем не только из числа парней, но и из числа девушек. Конечно, Иркутску повезло, что у нас появится такой центр - второй в городе (первый в ИРНИТУ). Его создание на базе госуниверситета - заслуга не только наша, но и властей Приангарья.

Игорь Бычков напомнил, что впервые этот вопрос обсудили в феврале этого года. В мае на совещании в главном управлении кадров Минобороны России первый проектор ИГУ Александр Шмидт представил проект создания военной кафедры, отражающий достижения, возможности и потенциал университета. В июне инспектировать ИГУ приехала специальная ведомственная комиссия, которая рекомендовала готовить документы к коллегии министерства.

Решающее заседание коллегии Минобороны России состоялось 18 сентября. К этому событию ИГУ подготовил презентационную выставку, которая, в частности, отражала перспективы военного образования на базе университета. По итогам прошедшего заседания было принято положительное решение.

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