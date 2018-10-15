СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-15T14:19:21+03:00

Теперь в Иркутской области биометрический паспорт можно оформить в МФЦ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Хорошая новость для жителей Иркутской области, которые планируют получить биометрический заграничный паспортмахнуть в дальние страны. Теперь оформить документ можно в Иркутском областном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

- До октября такойзагранпаспорт выдавали только в Управлении по вопросам миграции, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. –А сейчас же это можно сделать не только у нас, что, конечно, удобно для жителей.

Хотя пока в Иркутске оформить загранпаспорт нового образца можно только в одном представительстве МФЦ. Он расположен по адресу: улица Советская, 58. Специалист работает по вторникам, четвергам и субботам.Записываться заранее не нужно. Документы принимают в порядке живой очереди.

- Для того, чтобы сэкономить время, лучше заранее заплатить госпошлину в отделении банка, - рассказали в МФЦ. - Для взрослых она составляет 5 тысяч рублей, для детей - 2,5 тысячи рублей.

Затем с квитанцией об оплате и паспортом РФ (а также свидетельством о рождении, если делаете документ для ребенка) нужно обратиться в многофункциональный центр.

Напомним, биометрический паспорт изготавливают на предприятиях «Госзнака». Документ оснащен современными дополнительными степенями защиты, обладает более полной информацией о человеке и действует 10 лет, тогда как старый образец - только пять. С 1 января 2015 года в такие паспорта добавили еще один дополнительный биометрический параметр - отпечатки пальцев.

Еще важно, что при оформлении документа через единый портал госуслуг действует скидка на госпошлину в размере 30%, что, конечно, очень экономно.