2018-10-15T14:23:38+03:00
Общество

Рост цен на бензин в Иркутской области стал самым значительным в России

За неделю топливо подорожало на 2,2%
Ольга БУЕВА
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Рост цен на бензин в Иркутской области стал самым значительным в РоссииРост цен на бензин в Иркутской области стал самым значительным в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Иркутские автомобилисты ругаются: цены на бензин растут как на дрожжах. Правда, такая неприятная ситуация наблюдается не только в нашем регионе, но и в 33 городах страны. Дешевле горючее на 0,2% стало только во Владикавказе. Однако, тем, кто каждое утро спешит на заправку, от этого не легче. Увы, приходится раскрошеливаться.

- В начале октября цена на бензин в Иркутске увеличилась на 94 копейки или на 2,2% - это самое значительное увеличение в России, - сообщают в Росстате. - Средняя цена топлива в этом городе - 43,35 рублей.

В Иркутске "народный" 92-й, к концу недели на некоторых заправках достиг отметки в 43 рубля 20 копеек за литр; 95-й - 46 рублей 40 копеек, 98-ой - до 45 рублей 43 копеек.

- Сколько можно? Скоро все на велосипеды пересядем, - негодует пользователь одного из популярных автомобильных пабликов в соцсетях по имени Дмитрий.

Надо ли говорить, что с ним солидарны все водители нашего города. Многие даже планируют выйти на пикет.

Подорожает ли "минималка" в такси из-за цен на горючее? Мы обзвонили несколько популярных фирм. Общий вердикт таков: пока цены за поездку держатся на прежнем уровне, но, если ситуация с ценами на топливо не изменится, то, возможно, плата поднимется.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Цены на топливо в ноябре-декабре еще вырастут"

Надежда Грошева, декан САФ ИГУ, доктор экономических наук:

- Сегодня многие аналитики сходятся во мнении, что цены на бензин вырастут в декабре-ноябре. Иркутская область, конечно, не исключение. Это связано с ожиданием увеличения в новом году акцизов и прироста НДС. В настоящее время цены регулируют в "ручном режиме". Чтобы будет с ценами в 2019-ом году, сказать сложно. Условия "Налогового маневра" практически не выполнимы для частных НПЗ, но реальны для вертикальных компаний, которые и являются основными поставщиками. В этих условиях цена поставщика может снизится.

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