Михаил Кощеев: Заболеваемость туберкулезом в Иркутской области должна опуститься ниже эпидемического порога

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-16T10:58:41+03:00

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В последние годы туберкулез в Иркутской области сдает свои позиции. За 2017-й показатели заболеваемости снизились на 10,9% по сравнению с 2016-м, за 8 месяцев этого года - еще на 19,2% и, наконец, достигли показателя в 77 больных на 100 тысяч населения. Да, это по-прежнему много выше, чем в среднем по стране (по России этот показатель 48), но уже позволяет с надеждой смотреть в будущее. Можно ли говорить о том, что эпидемия туберкулеза начала отступать?

- Я бы сказал так: мы постепенно приближаемся к черте эпидемического порога, а это 50 - 60 больных на 100 тысяч населения, - рассказывает о сегодняшней ситуации в борьбе с палочкой Коха главный врач Иркутской туберкулезной больницы Михаил Кощеев. - И наша задача сегодня - достичь уровня, характерного для центральных регионов России. При этом мы, безусловно, отдаем себе отчет в том, что на востоке России распространен более активный штамм вируса. Исторически в Сибири это была сложная в миграционном плане территория, что также повлияло на распространение заболевания. Ситуацию необходимо переломить.

Успехи, о которых доктора до сих пор говорят весьма осторожно, все-таки очевидны. Так, снижается не только число больных среди взрослых, но и, что особенно важно, среди детей. За 2017 год количество заболевших детей уменьшилось на 28,6%, а с начала этого года еще на 12,9%. Фтизиатры отмечают и такой показатель, как распространенность болезни. В Иркутской области он также снижается: за год на 11,3%, а с начала этого года еще на 3,5%. Это говорит о том, что количество выздоровевших больше числа тех, кто попал под наблюдение в связи с болезнью.

- Сегодня туберкулез излечим. У фтизиатрической службы региона есть все необходимое, чтобы справиться с болезнью у конкретного пациента, особенно на ранних стадиях, когда эффективность лечения очень высока, - продолжает Михаил Кощеев. - Но мы столкнулись с другой проблемой - социальной. И она связана не только с сочетанием ВИЧ и туберкулеза, с людьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, но и с… географическим положением Иркутской области.

Казалось бы, каким образом палочка Коха может быть связана с географией?! Однако ответ оказался очевиден.

- С XVII века через Иркутск шли торговые пути с запада на восток и с востока на запад, - объясняет Михаил Кощеев. - По ним перемещались не только обозы с товарами, но и люди - торговцы, военные, рабочие. Прошли столетия, но ситуация изменилась мало. Миграционные потоки в регионе невероятно высоки. Приезжающие в город люди несут с собой болезни. Жесткие цифры: около 20 - 25% смертности от туберкулеза приходится как раз на лиц, прибывших в наш регион: они обращаются в больницу, когда заболевание уже плохо поддается лечению!

Почему? Вроде бы всех тех, кто приехал в Иркутск из стран дальнего и ближнего зарубежья, обязывают проходить медосмотр!

- Так и есть, - объясняет Михаил Кощеев. - С ними как раз все в порядке, за их здоровьем следим. Но речь идет не о них, а о наших гражданах, которые приехали в Иркутск. Они снимают жилье, устраиваются на работу, часто временную. О здоровье не заботятся совсем, а о туберкулезе узнают слишком поздно.

Как спасти этих людей и остановить распространение болезни? Проблема социальная и решать ее надо вместе с соответствующими службами по опыту столичных регионов, также столкнувшихся с подобной ситуацией.

- Что касается медицинского аспекта, то нужны дополнительные современные системы экспресс-диагностики, которые позволят проводить ее максимально быстро, - продолжает Михаил Кощееев. - Ресурсов, которые у нас есть, сегодня, к сожалению, уже недостаточно. Все необходимые обращения подготовлены и направлены в министерство здравоохранения региона.

Социальный портрет больного туберкулезом жителя Иркутской области

Мужчины - 66,1%

В возрасте 25 - 45 лет - 59,8%

Не имеют постоянной работы - 63%

Не проходили профосмотры на туберкулез более 2 лет - 25,3%

Кроме туберкулеза имеют сопутствующее заболевание - 38,8%

Туберкулез + ВИЧ - 29,5%

Освободились из мест заключения - 16%