2018-10-16T13:26:13+03:00
Общество

Погода на 17-21 октября 2018 в Иркутске: тепло продержится до выходных

Осенняя слякоть придет в Иркутск в субботу и воскресенье [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 17-21 октября 2018 в Иркутске: тепло продержится до выходныхПогода на 17-21 октября 2018 в Иркутске: тепло продержится до выходныхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Если вы еще в сентябре убрали всю летнюю одежду на самую дальнюю полку в шкафу, то поступили так зря. Иркутяне этой осенью умудрялись даже загорать на пляже в первых числах октября. Фотография с такого отдыха даже попадала в соцсети. Сейчас на дворе уже середина второго осеннего месяца, но картина за окном почти не изменилась. Да, в одной майке по улицам уже не походишь, но солнце еще припекает прилично, и вполне комфортные +15…+17 градусов держатся в нашем городе уже больше недели.

- Все ждали бабьего лета в сентябре, а оно пришло к нам в октябре, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Существенных изменений не произойдет и до конца этой рабочей недели. Только может накатить небольшая облачность, но осадков не ожидается. А температура по-прежнему будет колебаться от +12 до +16 градусов. Похолодать может, только когда подует ветерок с Байкала.

Увы, но предстоящие выходные такими теплыми уже не будут. Наоборот, именно в субботу придет настоящая осень. В Иркутске похолодает до +7…+10 градусов, пойдет дождь с мокрым снегом, поднимется ветер до 12 м/с. То же самое ожидается и в воскресенье.

Кстати, по наблюдениям синоптиков октябрь 2018-го в Иркутске действительно выдался самым теплым за последние годы. Среднесуточная температура нынче на 2 - 4 градуса выше нормы.

Юлия Янькова: "Тепло продержится в Иркутске до выходных"

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