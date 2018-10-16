Как компании En+ Group готовили Иркутскую область к зиме

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-16T10:49:38+03:00

Все ТЭЦ компании, включая Ново-Иркутскую (на фото), запасли на зиму угля на 240 000 тонн больше, чем в прошлом году.

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Зима - это мороз, снежные горы, елка и Новый год. Чтобы она прошла именно так - весело и приятно, без раздумий о снижении температуры и без поисков валенок для передвижения по квартире, - неплохо постарались энергетики. Компания «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group Олега Дерипаски) направила в этом году на подготовку к зиме 5,6 млрд рублей. О том, какой труд стоит за этими деньгами, какие проблемы приходилось решать и какие инновации применять, «КП» в Иркутске» рассказали специалисты компании.

К холодам готовы

В этом году оценивать работу по подготовке к зиме будут по новой методике.

- С апреля 2018 года Министерство энергетики РФ ведет мониторинг подготовки субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, - отметил главный инженер компании «Иркутскэнерго» Евгений Новиков. - Сама методика оценки вступила в действие в июле этого года, а уже в начале ноября на основании данных расчетов определят оценку готовности каждой станции и «Иркутскэнерго» в целом наряду с другими объектами генерации, сетевыми компаниями и филиалами СО ЕЭС России.

Иркутские энергетики в себе не сомневаются. В компании уверены, что и по новой методике объекты нашей области аттестацию пройдут. С чем они пришли к началу зимы? Уже сейчас заменены и введены в работу более 13,6 из 18,6 км тепловых сетей. К началу максимальных нагрузок в порядке будут все сети. Сейчас работы на них уже завершаются. На всех ТЭЦ компании созданы запасы угля, превышающие прошлогодние на 240 тыс. тонн, что позволит полностью удовлетворить потребность в топливе этой зимой. Основное и вспомогательное оборудование ТЭЦ и сетей также к холодам готово.

Диагностика тепловых сетей проводится с использованием современного оборудования.

Большой ремонт

Всего под землей в областном центре пролегает 587 км трубопроводов, находящихся в ведении специалистов Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в «Иркутскэнерго»). Ремонтируют их по мере необходимости. В этом году работы проводились на 28 площадках, практически во всех районах города: на бульваре Рябикова, улицах Геологов, Гоголя, Байкальская, Розы Люксембург и мн. др.

Кроме того, в 2018 году провели ремонт 20 насосных станций, капитально отремонтировали 15 центральных тепловых пунктов. Еще на 114 тепловых пунктах выполнили плановые ремонтные работы.

В текущем году энергетики снова приняли участие в программах «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». В рамках первой были отремонтированы сети в местах, где было проведено благоустройство; в рамках второй обследованы и приведены в порядок коммуникации в местах ремонта дорог.

Рука на пульсе

Работы кипели и в регионе. Генеральный директор «Байкалэнерго» (дочерняя компания «Иркутскэнерго») Владимир Потапов подчеркнул, что потребитель не должен чувствовать, что где-то на отдельном элементе системы произошел сбой.

- Мы обслуживаем центральные тепловые сети, расположенные в Иркутске. Это 25 котельных и 354 км тепловых сетей. Полезный отпуск от источников «Байкалэнерго» составляет 822 тыс. Гкал в год, - рассказал он. - Также мы осуществляем теплоснабжение в Тайшете - это 5 котельных и 26 км тепловых сетей. Дочерние предприятия «Байкалэнерго» работают в Железногорске-Илимском и в Хакасии. Все котельные уже включены и работают в привычном режиме. Запасы топлива достаточные. В 2018 году на подготовку котельных и тепловых сетей было направлено 97 млн рублей, из них 79 млн - в Иркутске.

В Иркутске в ведении «Байкалэнерго» находится 25 теплоисточников областного центра: два работают на электричестве, три - на мазуте, остальные 20 - на угле. Самая мощная из всех - котельная Северного промузла (КСПУ). В этом году здесь выполнили капитальный ремонт котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Были также заменены 10 котлов на иркутских котельных малой мощности, 1,1 км тепловых сетей.

По словам Потапова, одна из главных задач сегодня - повышение эффективности работы по оперативному устранению повреждений на тепловых сетях.

Надежность, комфорт, инновации

- Уровень надежности нашего оборудования и сетей очень высок: по данному параметру мы входим в число лидеров в стране, - говорит генеральный директор компании «Иркутскэнерго» Олег Причко. - Но это не единственная задача, которую мы перед собой ставим. Для компании En+ Group важны развитие территорий присутствия и комфорт проживания населения. На протяжении многих лет мы его уверенно обеспечиваем.

В 2008 году, говорит Причко, была проведена реконструкция тепловых сетей, построен вантовый переход через Ангару в Иркутске, что позволило пустить дополнительное тепло с Ново-Иркутской ТЭЦ на правый берег. Логично, что после этого начались бурное строительство и развитие инфраструктуры этой части города. Инвестиции в проект превысили 1,3 млрд рублей.

Глава «Иркутскэнерго» отметил, что в планах компании обеспечение централизованным теплоснабжением потребителей предместий Рабочее и Радищево. Также во всех городах присутствия компании ведется работа по закрытию малоэффективных и неэкологичных муниципальных котельных.

При подготовке к зиме энергетики используют самое современное оборудование. Для них термины «электромагнитное обследование» и «акустическая томография» - это не что-то из медицины, а то, чем они занимаются каждый день. Подобной техникой оснащены передвижные диагностические лаборатории на базе микроавтобусов, закупленные в 2013 году для всех филиалов «Иркутскэнерго». Диагностика позволяет оценить состояние тепловых сетей и запланировать превентивный ремонт, не дожидаясь ЧП.

Еще одна инновация - пенополимерминеральная изоляция труб тепловых сетей. Технология производства не требует сложного оборудования, зато использование такой изоляции позволяет значительно повысить надежность работы тепловых сетей.

Цех рядом с ТЭЦ-10, который выпускает пенополимерминеральную (ППМ) изоляцию, заработал в середине апреля 2011-го. Потребители - участки тепловых сетей в городах присутствия «Иркутскэнерго». Помимо областного центра, где муниципальные трубопроводы эксплуатирует дочернее предприятие компании - «Байкалэнерго», это Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Усть-Илимск и Железногорск-Илимский.

За все время работы предприятие выпустило и отгрузило около 240 км труб в ППМ-изоляции.

Иркутские энергетики внедряют и передовые разработки. В прошлом году компания «Иркутскэнерго» запатентовала способ работы единственного в России котла с кольцевой топкой на разных режимах. Пока котел БКЗ-820 Ново-Иркутской ТЭЦ - самый крупный котлоагрегат барабанного типа в стране и единственный в практике мирового энергомашиностроения с уникальной кольцевой топкой. Его КПД составляет около 93%, при этом он практически не вырабатывает шлака. А пониженная температура факела способствует сокращению в 1,5 - 2 раза выбросов оксидов азота, что немаловажно для окружающей среды.