Красноярская торговая сеть "Мясничий" - скоро в Иркутской области

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-16T11:31:26+03:00

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Эксперт в мясе № 1 обеспечит иркутян качественной продукцией. В скором времени красноярская Торговая сеть «Мясничий», входящая в состав многопрофильного холдинга Сибири GoldmanGroup, зайдет в Иркутскую область

Фото: «Мясничий»

На высшем уровне

Кто же такой «Мясничий», интересуются иркутяне, глядя на городские рекламные щиты. «Мясничий» - это тот, кто обеспечит местных жителей свежей мясной продукцией и комфортом, который так необходим, когда мы идем за покупками.

«Мясничий» сэкономит еще и время - время пребывания хозяек у плиты. Покупателю достаточно лишь озвучить свое желание, и сотрудники нарежут мясо на куски нужного размера и замаринуют его. В арсенале «Мясничего» 12 уникальных маринадов.

Продавцы подберут подходящий к вашему блюду маринад, ведь каждому мясу свои специи. А в «Мясничем» выбор будет большой: свинина, баранина, мясо кролика, птицы. Свежее и охлажденное. Только от местных производителей.

Фирменный отдел «Мясничего» появятся на базе супермаркета знаменитой торговой сети «Слата». Уже в ноябре все необходимые покупки можно будет сделать в одном месте: продуктовый набор и свежее мясо.

Директор Усольского СВК об Агроэлите.Директор Усольского СВК после визита на СВК Агроэлита

Аксиома качества

«Мясничему» доверяют. Его экспертность не раз признавали на Международном форуме пищевой индустрии российские и европейские специалисты.

С достижениями красноярской сети в Иркутской области давно знакомы. Несколько лет назад в Красноярск для знакомства с замкнутым циклом производства GoldmanGroup приезжал заместитель руководителя Усольского СВК Павел Сумароков.

Посетив свинокомплекс и мясокомбинат, откуда продукцию направляют в «Мясничий», Павел отметил:

«Я рад, что сегодня на территории России есть такие предприятия, на которые может равняться вся Европа. Очень много интересного и полезного мы будем воплощать на Усольском свинокомплексе. И ваше предприятие может быть учебным пособием или школой для развития».

Основываясь на собственных базовых принципах, «Мясничий» планирует насытить качественным мясом иркутский рынок и подарить удобство местным жителям.

Фото: «Мясничий»

На правах рекламы.