2018-10-17T07:50:59+03:00
Происшествия

Не успели спасти из огня: трехлетняя девочка погибла на пожаре в Черемховском районе

ЧП произошло в деревне Малиновке
Ольга БУЕВА
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Не успели спасти из огня: трехлетняя девочка погибла на пожаре в Черемховском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Не успели спасти из огня: трехлетняя девочка погибла на пожаре в Черемховском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Пожар произошел в деревне Малиновке Черемховского района. Здесь на пожаре в частном доме погиб 3-летний ребенок.

- Сигнал о том, что загорелся частный дом, поступил в полночь, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области. - Первыми на место ЧП приехали добровольцы.

К этому моменту деревянное здание было полностью в огне, кровля обрушилась. Позже под завалами спасатели нашли тело трехлетней девочки.

Рядом с местом трагедии находились ее родители и старшие братья. Владельцы дома рассказали, как все случилось.

Среди ночи женщина проснулась от сигнала извещателя. Комната была полностью в дыму. Испуганная мать успеха схватить своих сыновей - мальчиков в возрасте четырех и пяти лет - и вынесла их из дома. Малышку она не нашла в дыму. Хотела вернуться в дом, но не смогла - дверь уже полностью была в огне.

По ее словам, муж в эту ночь был пьян. Он тоже сумел выбраться из полыхающего дома.

Затем огонь в считанные минуты охватил деревянное строение.

Следователи сейчас выясняют все подробности трагедии.

ЧП произошло в деревне Малиновке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

ЧП произошло в деревне Малиновке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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