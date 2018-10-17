«Детский сад» для пожилых откроют в Приангарье

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-17T10:12:39+03:00

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В Иркутской области на базе реабилитационного центра «Шелеховский» будет реализован проект поддержки граждан пожилого возраста и семей с детьми-инвалидами. Такое решение принял губернатор Приангарья Сергей Левченко. Глава региона подчеркнул, что необходимая сумма будет включена в областной бюджет. В 2019 году начнется проектирование, а в 2020-м - достройка и реконструкция объектов.

Перед тем как принять решение, губернатор посетил бывший санаторий-профилакторий «Металлург» в Шелехове и детский оздоровительный лагерь, расположенный в районе Большого Луга. Объекты были переданы в собственность Иркутской области алюминиевым заводом. В 2015 году они объединились в автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский».

С августа 2014-го по ноябрь 2015 года на территории лагеря находился пункт временного размещения украинских граждан.

Сейчас оздоровительное учреждение работает только с весны до осени и принимает за этот период более 1000 детей.

На его территории площадью около 18 га есть благоустроенные жилые корпуса, деревянные домики, столовая, котельная. То есть здесь предусмотрено все для круглогодичной работы.

Сергей Левченко осмотрел корпуса, а также ознакомился с состоянием брошенного с 1990 - 2000 годов долгостроя. Кирпичное здание планируемого оздоровительного комплекса готово примерно на 70%. Есть даже чаша бассейна, частично установлены окна, подведен силовой кабель.

Проблема состоит в том, что этот объект строился хозспособом и никакой документации не сохранилось. Точно не известно даже примерное время начала его возведения.

Губернатор подчеркнул, что такое здание бросать нельзя. Долгострой должен быть завершен. Также глава региона поручил модернизировать расположенную на территории лагеря котельную.

Непосредственно в самом реабилитационном центре «Шелеховский» Сергей Левченко посмотрел, как изменилось учреждение после проведенного здесь в 2016 году ремонта.

Здание полностью переоборудовано под нужды инвалидов: на полу и лестницах тактильные дорожки, возле каждого кабинета - таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих. Кроме того, в центре появилось все необходимое для реабилитации людей после инсультов и других перенесенных заболеваний.

В реабилитационном центре «Шелеховский» все занимаются творчеством. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

К примеру, в тренировочной квартире есть кухня с множеством приспособлений, которые помогут облегчить жизнь инвалида. Это специальные ложки, открывалки, посуда на присосках… Все оборудование дорогостоящее, зарубежного производства. Однако в центре учат, как можно изготовить нечто подобное из подручных средств. Это касается не только кухонной утвари: реабилитантам показывают, как из пластиковой канистры самостоятельно сделать прибор для надевания носков, соорудить удобную мочалку, расческу и т. д.

В кабинетах центра постоянно проходят различные занятия, развивающие мелкую моторику рук. Мужчины здесь выжигают по дереву, учатся вышивать, делая большие успехи. Дамы с удовольствием создают картины из бисера, рисуют, делают амулеты и талисманы.

После знакомства с учреждением губернатору представили проект поддержки граждан пожилого возраста и семей с детьми-инвалидами, который предполагается реализовать на базе детского оздоровительного лагеря и бывшего санатория.

Так, на территории лагеря предполагается создать круглогодичный центр социальной реабилитации. В целом учреждение будет работать по нескольким направлениям: в летнее время здесь продолжат отдыхать дети, в другие сезоны лагерь сможет принять инвалидов и людей преклонного возраста. Так называемый детский сад для пожилых планируется здесь открыть для того, чтобы люди общались и не чувствовали себя одинокими.

В рамках разработки проекта были изучены лучшие практики, имеющиеся у нас в стране. Например, семейная деревня. Ее можно создать в лагере на месте старых деревянных домиков. Новые постройки будут полностью приспособлены под нужды инвалидов-колясочников.

Что касается сроков реализации проекта, то в январе 2019-го - марте 2020-го запланирована подготовка проектно-сметной документации. Ремонтные и строительные работы предположительно должны быть завершены к сентябрю 2022 года. Ориентировочная сумма затрат составит около 141 млн рублей, а вместе с оборудованием - 180,7 млн рублей.

После модернизации в центре смогут поправлять здоровье 1626 человек в год.

- Не тяните с проектом, - обратился к представителям Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Сергей Левченко. - В него нужно включить обновление котельной и благоустройство. Все предложения я поддержу. Этот лагерь - действительно замечательное место: чистый воздух, лес - все, что нужно для реабилитации. И здание с бассейном нужно обязательно восстановить.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в ближайшее время объект-долгострой будет обследован.

В рамках проекта дополнительные направления реабилитации появятся и в самом реабилитационном центре «Шелеховский». Это дневное пребывание инвалидов, социальная реабилитация граждан пожилого возраста стационарно, социальная реабилитация семей с инвалидами старше 18 лет. Также по поручению губернатора будет увеличено количество санаторно-курортных путевок для ветеранов труда Иркутской области. На сегодняшний день Минсоцзащиты приобретает 689 путевок в год. Для того чтобы довести их количество до 1300, потребуется 38,4 млн рублей.

НАША СПРАВКА

Работа центра «Шелеховский» направлена на эффективную комплексную социальную реабилитацию инвалидов старше 18 лет. Учреждение рассчитано на 150 мест. Реабилитацию в нем проходят пациенты после травм, с различными заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, частично утратившие способность себя обслуживать, передвигаться, общаться, заниматься трудовой деятельностью. Задача реабилитационного центра «Шелеховский» - научить таких людей жить самостоятельно, помочь адаптироваться к бытовым условиям, интегрироваться в общество.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.