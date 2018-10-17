СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-17T13:21:19+03:00

Родители школьницы из Улан-Удэ, которую порубил топором девятиклассник, через суд требуют со школы 13 миллионов рублей. Фото: СУ СК по Бурятии

Они считают, что в образовательном учреждении не создали безопасные условия для учеников

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Резня с топором в одной из школ Улан-Удэ произошла в январе. Здесь трое девятиклассников сначала бросили в класс зажигательную смесь. Когда ученики седьмого класса начали выбегать, злоумышленники на выходе начали наносить им удары ножами и топором. Всего пострадали шестеро человек, включая учительницу и самого нападавшего, пытавшегося покончить с собой. Одной девочке отрубили два пальца. Другая впала в кому из-за тяжелой травмы головы. За ее жизнь боролись медики из Санкт-Петербурга, школьница перенесла несколько операций.

В СМИ появилась информация о том, что родители девочки, которая больше всех пострадала во время нападения на школу, теперь через суд требуют со школы компенсацию - 13 миллионов рублей.

- Да, действительно сейчас идут судебные разбирательства, - подтвердила "КП" директор школы Наталья Сурикова, которые заняла пост бывшего руководителя, уволившегося после январской резни. - Пока не хотелось бы рассказывать подробности этого дела.

Наталья Суриков также сообщила, что сотрудники образовательного учреждения следят за судьбой пострадавшей девочки, общаются с ее мамой и бабушкой. В школе собирали и средства на лечение подростка.

Семиклассница по-прежнему находится на домашнем обучении, восстанавливает свое здоровье в родных стенах.