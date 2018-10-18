От прошлого не уйти: братчанка, 15 лет назад заказавшая убийство мужа, задержана в Чите

СЕГОДНЯ 07:13 2018-10-18T08:01:21+03:00

От прошлого не уйти: сибирячка, 15 лет назад заказавшая убийство мужа, задержана.

Все это время женщина жила по поддельным документам и даже создала новую семью

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Новый дом в Чите, новая семья и даже новые документы. Все это помогало скрываться от правосудия 45 – летней женщине из Братска.

В далеком 2003 году, разводясь с мужем, она заказала убийство ненавистного ей супруга. А чтобы реализовать свой план, наняла в качестве исполнителя своего знакомого.

-Он меня почти каждый день бьет, - так объясняла женщина наемнику необходимость убийства. Как оно было на самом деле, узнать не у кого.

Хладнокровное убийство было совершено прямо в доме некогда счастливой пары. Убивали ножами, тело так и оставили лежать в квартире.

-Вскоре соучастника особо тяжкого преступления задержали сотрудники правоохранительных органов, однако предполагаемая заказчица, находясь на свободе, скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск, - сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

И вот, спустя годы, поступила информация, что убийца может находиться в Чите, где она пыталась начать жизнь с чистого листа.

- Женщина была задержана и доставлена в Братск, ведется следствие, – рассказали в пресс – службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас женщина находится в СИЗО. Ей придется ответить и за убийство, и за его организацию.