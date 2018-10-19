Кирилл Свистелин: Комсомол - это действительно школа жизни

СЕГОДНЯ 06:42 2018-10-19T12:14:50+03:00

Дорогие коллеги, близкие по духу и отношению к жизни друзья, уважаемые комсомольцы всех времен и молодое поколение!

Искренне поздравляю вас со 100-летием со дня образования комсомола! С этой датой мы связываем воспоминания о годах, наполненных энергией, энтузиазмом, творчеством миллионов молодых людей - всех, кто внес бесценный вклад в укрепление и развитие страны и Иркутской области.

Биография нескольких поколений неразрывно связана с комсомолом. Это целая эпоха великих свершений и дел. Гражданская война и индустриализация, огненные дни Великой Отечественной и освоение целинных земель. Это комсомольские стройки и стройотряды, участие в фестивалях, диспутах и собраниях. Многие добрые комсомольские дела вписаны в историю развития науки, культуры и спорта нашей области.

Для всех вас комсомол стал настоящей жизненной школой, где само время давало уроки мужества, добра и справедливости, учило дружбе и стойкости, воспитывало чувство ответственности за все, что происходило в стране, перенимало славные традиции предшествующих поколений. В годы великих послевоенных строек комсомол подавал пример коммунистического отношения к труду. Он воспитывал молодое поколение в духе идей социальной справедливости, советского патриотизма и интернационализма. А еще дарил романтику свершений, становился школой товарищества и взаимовыручки.

Эти традиции живы и сегодня - они помогают современной молодежи реализовывать новые смелые проекты, завоевывать признание интересными делами и начинаниями.

В день славного юбилея комсомола я поздравляю всех, кто молод душой, кто не утратил веру в лучшее, кто живет и работает на благо людей. С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений! Здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех ваших добрых делах!

С уважением, Кирилл СВИСТЕЛИН,

мэр Киренского муниципального района.

______________________________________________________________

Не секрет, что большинство бывших комсомольских работников сегодня находятся в самой гуще политической жизни. И это неспроста: комсомол воспитывал лидерские качества, прививал стремление двигаться вперед, к достижению целей, а также желание решать нетривиальные задачи.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин, пройдя комсомольскую школу, на протяжении 25 лет работал в администрациях разных муниципальных образований Иркутской области, занимал руководящие посты. В 2010 году он был включен в областной резерв кадров управления правительства региона, в сентябре 2014-го избран мэром Киренского муниципального района.

Кирилл Свистелин награжден медалями «Маршал Советского Союза Жуков Г.К.», «80 лет ВЛКСМ», почетной грамотой губернатора Иркутской области. Какую роль в его биографии сыграл комсомол и есть ли сегодня альтернатива этой организации? Об этом в преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ мы поговорили с руководителем одной из самых северных территорий региона.

- Кирилл Викторович, помните, как Вы стали комсомольцем?

- Конечно! Я вступил в ряды ВЛКСМ в 1981 году. Обучался в районной школе комсомольского актива, а затем в областной, которая действовала в Ангарске. В тот же год поехал в Артек, где нашел друзей из разных уголков огромной страны. Далее был избран секретарем комитета комсомола Алексеевской средней школы, а в 1983-м уже участвовал во Всесоюзном сборе ЦК ВЛКСМ в Москве. Во время службы в армии был секретарем комитета комсомола артиллерийского дивизиона. В дальнейшем был избран секретарем в комитете ВЛКСМ Алексеевской РЭБ флота, затем назначен вторым секретарем Киренского райкома ВЛКСМ, а впоследствии - первым.

1986 год. Фото: архив Кирилла Свистелина

- Сейчас, оглядываясь назад, что Вы можете сказать о том времени?

- С комсомолом, конечно же, связано многое. Могу сказать с уверенностью: это моя судьба. Я сразу попал в гущу событий, и мне было интересно участвовать во всем, что происходило. Со многими друзьями комсомольской юности поддерживаю отношения до сих пор, а это ведь более 30 лет. Во многих районах Иркутской области у меня сегодня есть старые товарищи, которые и сейчас имеют активную жизненную позицию.

Комсомол - это действительно школа жизни. Многое в то время было по-другому. Никакого бизнеса. Но масштабные интересные мероприятия проводили на раз-два. Все идеи воплощали без денег и работали сообща. Это был ежедневный труд. Хотели что-то сделать - и делали. Взаимоподдержка, взаимовыручка - вот что ценилось в то время. Иногда я думаю: «А это действительно все было со мной?» А ведь было же!

- Как Вам удавалось так активно продвигаться по комсомольской линии?

- В то время был жесткий отбор в кадровый резерв. Пионерия, комсомол, коммунистическая партия - по этому, выражаясь современным языком, социальному лифту молодежь поднималась к новым высотам.

Когда я вступил в КПСС, то состоял в кадровом резерве как претендент на должность председателя комитета народного контроля. То есть, работая в райкоме комсомола, я уже видел перспективу. Считаю, что это была верная политика подбора кадров. Сегодня мы в Киренском районе тоже формируем кадровый резерв. Муниципальная государственная служба – это такая же профессия, как врач, учитель, речник и т. д. Везде должны работать профессионалы. Пришел, избрался, стал умным – так не бывает. Знания и опыт - это главное. Поэтому мы присматриваемся к специалистам, окончившим факультеты муниципального государственного управления. Проблема кадрового голода, конечно же, существует. Мы стараемся отслеживать лучших из лучших еще со школьной скамьи. Смотрим, кто поступает в медицинские и педагогические вузы. Стараемся, чтобы выпускники вернулись на свою малую родину, потому что никто не приносит территории такую пользу, какую приносит человек, который здесь родился и вырос. Мы ориентируем молодежь: подсказываем, какую специальность выбрать, чтобы найти себя в родном районе. Работая на севере, жить надо тоже на севере, а не на юге. Убежден, что от вахтового метода необходимо уходить.

- Можно ли, по-Вашему, вернуть комсомол?

- Сегодня у нас очень много молодежных организаций. Юноши и девушки тоже проявляют инициативу, стремятся участвовать в общественной жизни.

В настоящее время в Киренском районе для молодежи проводятся различные мероприятия. Мы открыли клуб «Десантник», больше сотни ребят занимаются армейским рукопашным боем. В северных территориях нужно создавать условия для молодежи, чтобы она не стремилась никуда уезжать, а оставалась на родной земле. Сейчас в рамках областной программы в территории начнет строиться стадион с искусственным полем «Водник». Планируется возвести его за 2 года. В прошлом году многопрофильные спортивные площадки были открыты в селах Макарово и Кривая Лука. Спорт и молодежь - понятия неразделимые. Хорошие, здравые идеи нужно продвигать и реализовывать.

2000 год. Фото: архив Кирилла Свистелина

- Как район готовится к юбилею Союза молодежи?

- Мы создали штаб по подготовке к 100-летию ВЛКСМ. В него вошли совет ветеранов, бывшие секретари комсомольских ячеек, представители администрации. Хотим собраться, пообщаться, провести целый ряд мероприятий. Также заказали юбилейные медали.

Кроме того, меня пригласили на торжественное собрание, посвященное 100-летию комсомола, которое пройдет в октябре в Кремлевском дворце съездов.

Юбилей - хороший повод вспомнить все лучшее, что было связано с комсомолом, и, возможно, интегрировать какие-то идеи прошлого в современную жизнь.

1999 год. Фото: архив Кирилла Свистелина

Петр Неупокоев: Управлять труднее, чем править

Экс-глава Киренского райкома ВЛКСМ рассказал о демократии и комсомоле

Петра Неупокоева, ныне руководителя аппарата администрации Киренска, мэром Киренского района выбирали дважды: в 2004 и 2009 годах.

А ранее, еще до перестроечных времен, он был полностью погружен в комсомольскую работу.

- Я вступал в ряды ВЛКСМ в 1970 году. Тогда как раз был юбилейный прием, посвященный 100-летию со дня рождения Ленина, - вспоминает Петр Николаевич. – По такому случаю нас привезли из деревни в город. Все это было очень волнительно и торжественно.

В школе деревни Неупокоевки Новосибирской области Неупокоев считался одним из лучших учеников и всегда был в центре общественной жизни. Сначала командир «звездочки», потом – звена, а затем и председатель совета дружины школы.

- В 6-м классе меня премировали путевкой в Артек. Но я побоялся ехать из Сибири в такую даль, - признается он. - А главное - отправляться в лагерь нужно было во время учебы. Я расставил приоритеты и сделал выбор.

В старших классах школы, а затем и в институте Петра Неупокоева уже полностью захватило комсомольское движение. Далее, во время службы в армии, он стал секретарем бюро комитета комсомола. За активную работу был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ в честь XVIII съезда ВЛКСМ.

Петр Неупокоев (второй справа в нижнем ряду) на областной отчетно-выборной комсомольской конференции. Фото: архив Петра Неупокоева

После армии, в 1979 году, Петр Николаевич приехал работать в Киренск, и уже в июне 1981-го был избран вторым секретарем Киренского РК ВЛКСМ, а в декабре 1982-го возглавил райком.

- Был тогда такой лозунг: «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими». С этим, как нынче модно говорить, слоганом мы и шагали по жизни, - рассказывает Петр Неупокоев. - Комсомол был общественно-политической организацией, которая занималась воспитанием молодежи, и методы этого воспитания носили в основном убедительный, а не принудительный характер. Этой методики я придерживаюсь до сих пор. Уверен: если человека убедить, он, как говорится, горы свернет. А если его принуждать, показывать власть, то схема будет уже другой. Поэтому я всю жизнь в своей работе применяю демократическую форму управления. Управлять несколько труднее, чем править. Думаю, мой стиль руководства себя оправдал, ведь я в свое время прошел путь от рядового экономиста до мэра района.

В 1970-х - 1980-х годах молодежь Киренского района активно выезжала на комсомольские стройки, в том числе на БАМ. В начале 1980-х в территории насчитывалось 3,5 тыс. комсомольцев, из них около 2 тыс. – работающая молодежь, остальные - школьники.

- Трудовое соперничество, соревнования – все это было в нашем районе очень развито, - продолжает Петр Николаевич. – Лучшие награждались значками «Молодой гвардеец пятилетки». Они были трех степеней: бронзовый, серебряный и золотой. Также практически каждый месяц проводились конкурсы профессионального мастерства. Животноводы, речники, авиаторы… – участвовали все. Кроме того, велась большая культурно-спортивная работа, организовывались конкурсы патриотической песни, выступления команд КВН…

Как и все пионеры и комсомольцы, киренчане, конечно же, собирали металлолом. Но они находили его в таких объемах, что хватило бы построить новый теплоход. Поэтому один из спущенных в то время на воду буксиров получил название «Пионер Киренска».

- Сейчас мы видим, что школьники тоже вступают в молодежные организации, где с ними проводится определенная патриотическая работа. Но вот для трудящейся молодежи я пока альтернативы комсомолу не вижу. А жаль, - говорит Петр Неупокоев. - В деле воспитания подрастающего поколения у нас поле незасеянное - пахать и пахать. И если мы сами наше поле не обрабатываем, то это делают другие, и результат может получиться плачевным. Помните, Владимир Высоцкий пел: «Чему нас учит семья и школа?..» Так вот: как бы мы ни хотели свободы, нужно, как говорится, видеть берега, и воспитание, направление на правильный путь очень важны и нужны.