На месте строительства нового иркутского Ледового дворца заложили капсулу времени

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-18T11:15:23+03:00

Открыть центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта планируется в 2020 году

Изменить размер текста: A A

Барабанной дробью началась торжественная церемония закладки капсулы времени на месте строительства центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. Долгожданное событие его участники приветствовали криками «Ура!». Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и почетные гости праздника, вооружившись мастерками, забетонировали капсулу в камне, который ляжет в основание спортивного объекта. Сдать дворец в эксплуатацию планируют в конце марта 2020 года. Руководитель области уже подписал заявку на проведение в Иркутске в начале апреля 2020-го чемпионата мира по хоккею с мячом.

Глава Приангарья подчеркнул, что это будет самый современный крытый Ледовый дворец, предназначенный для занятий детей и взрослых, для проведения спортивных соревнований российского и международного уровней, отвечающий олимпийским стандартам.

- Хоккей с мячом является одним из самых популярных видов спорта в Иркутской области, - отметил Сергей Левченко. - В 29 муниципальных образованиях региона свыше 4 тысяч человек регулярно играют в русский хоккей. Более 150 тысяч болельщиков ежегодно посещают домашние матчи с участием любимой команды «Байкал-Энергия», которая достойно представляет Приангарье в играх Суперлиги чемпионата России. Однако без круглогодично действующего ледового поля это делать, конечно, очень трудно. В 1986 году в Иркутске впервые состоялся международный турнир по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия». В 2006-м прошел международный турнир на призы Правительства РФ, а в 2012 и в 2017 годах - чемпионаты мира среди женских команд. В 2014-м успешно проведен 34-й чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Эти события повлияли на популяризацию данного вида спорта в регионе. Надеюсь, что новый Ледовый дворец даст возможность Иркутской области стать всероссийским и международным центром развития хоккея и конькобежного спорта в азиатской части страны. Строительство комплекса откроет новую страницу в истории ледовых видов спорта в Иркутской области. Уверен, что благодаря работе центра по хоккею с мячом в нашем регионе вырастут новые спортивные звезды, а действующие спортсмены значительно улучшат свое мастерство и не раз порадуют своими победами.

Губернатор обратил внимание на то, что проектом предусмотрено быстрое переоснащение дворца. В один день в нем можно играть в хоккей, а уже на следующий заниматься летними видами спорта.

Он также напомнил, что в отсутствие такого центра хоккеисты были вынуждены выезжать на тренировки в другие регионы.

- В скором будущем ситуация изменится, что безусловно, даст свои результаты, - сказал глава региона.

Депутат Госдумы РФ Павел Федяев в рамках торжественной церемонии отметил, что такое событие важно не только для Иркутской области, но и для всей страны.

- Это неординарное строительство, - подчеркнул он. - Здесь будет применена не имеющая мировых аналогов уникальная технология, разработанная сибирскими строителями и впервые опробованная в рамках возведения Ледового дворца в Красноярске. Основное новшество - отсутствие несущих конструкций. Будут применены деревянные арки с металлическими канатами внутри. Это позволит в случае нештатной ситуации удержать кровлю. То есть эта технология направлена на повышение безопасности.

Капсула времени.Фото: Александр ШУДЫКИН

Центр будет включать ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны почти на 6 тысяч мест. Для полноценной подготовки спортсменов предусмотрены пространство для игровых видов спорта, два тренажерных, а также беговой, хореографический для фигуристов и конференц-залы. Кроме того, в структуре дворца откроется гостиница со спа-центром. Ледовая арена будет трансформироваться в многофункциональную спортивную площадку для игр в волейбол, баскетбол и теннис. Здесь же желающие смогут кататься на роликовых коньках.

Общая площадь здания - свыше 46 тыс. кв. м. Спортивный объект предназначен для проведения соревнований различного уровня по хоккею с мячом, конькобежным видам спорта, тренировок по фигурному катанию, шорт-треку, керлингу, а также для массового катания и зрелищных мероприятий. Стоимость строительства нового Ледового дворца составит 6,3 млрд рублей.

Старший тренер Федерации Иркутской области по конькобежному спорту Ольга Тарасова рассказала, как она в числе сборной команды России участвовала в чемпионате мира, где половина россиян была из Ангарска.

- У нас серьезные традиции конькобежного спорта. Количество квалифицированных тренеров и новый Ледовый дворец будут способствовать прорыву в этом виде спорта.

Большие надежды на ледовую арену возлагает, конечно, и региональная Федерация хоккея с мячом.

Так будет выглядеть новая ледовая арена.Фото: Александр ШУДЫКИН

КОНКРЕТНО

Капсулу времени планируется вскрыть через 19 лет к 100-летию Иркутской области. О чем узнают потомки?

«Уважаемые жители Иркутска и Иркутской области! Сегодня значимый день: мы закладываем первый камень в строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Это реальный шаг в осуществлении мечты о строительстве Ледового дворца, в котором будут созданы комфортные условия. Строительство этого уникального спортивного объекта позволит вывести на качественно новый уровень все зимние виды спорта. Иркутская область может стать центром межрегионального, всероссийского и международного конькобежного спорта. Новый центр - это большой вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона, что, безусловно, будет способствовать повышению массовости и доступности регулярных занятий физической культурой и спортом. Надеемся, что вы по достоинству оцените вклад в это благородное и полезное дело. Примите данное послание, как символ нового этапа развития зимних видов спорта в Приангарье, как призыв к продолжению нашего дела по сохранению спортивных традиций и преумножению спортивной славы Иркутской области. Уже сейчас сделано много для лучшего будущего, а задумано еще больше. Именно на вас, дорогие иркутяне, возлагается надежда по развитию планов сегодняшних лет, по развитию и обустройству нашего общего дома».

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.