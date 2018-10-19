День повара 2018 : на какие зарплаты претендуют повара в Иркутске и Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-19T10:35:30+03:00

Ресторанный бизнес в регионе развивается очень активно, и День повара 2018 будут отмечать тысячи занятых в сфере обслуживания

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У вас есть знакомый повар или кондитер? Прекрасный шанс поздравить, ведь 20 октября кулинары всего мира отмечают профессиональный праздник. День повара 2018 отметят и в Иркутске . Накануне праздника HeadHunter Сибирь выяснил, на какую зарплату могут претендовать представители этой профессии в разных городах региона.

Одно можно сказать точно и сразу – люди, умеющие хорошо готовить и имеющие специальное образование, без работы не останутся. Даже в официальной базе Минтруда региона числится более 700 вакансий для поваров. Безработных же специалистов по этому направлению не числится.

- Что касается зарплат, то в среднем по Сибири это 22 000 - 30 000 рублей, в Иркутске и Улан-Удэ же среднее вознаграждение повара в этом году составило 28700 рублей, - сообщается в исследовании HeadHunter Сибирь . - При этом, шеф-поварам компании готовы платить и от 100-150 тысяч рублей.

Что касается вакансий, в которых топовые специалисты не фигурируют, то и тут даже обычный выпускник кулинарного колледжа со стажем работы около трех лет может зарабатывать по 100 тысяч в месяц. В базе Минтруда есть такие предложения. Правда, чтобы хорошо зарабатывать, надо быть готовым работать на вахте на севере Иркутской области, в Якутии, Красноярском крае. Режим работы жесткий: 45 через 45. Но и заработок хороший.

- Сегодня повара – одни из самых востребованных на рынке труда, так, по сравнению с ситуацией год назад, количество вакансий для них в Сибири выросло в два раза, - подтверждается и в исследовании.

Что ж. Люди всегда любили хорошо поесть. А где же сейчас трудоустраиваюся выпускники кулинарных колледжей, которые будут отмечать День повара 2018 в Иркутске? Чаще всего вакансии размещают компании, которые занимаются ресторанным и гостиничным бизнесом (на них приходится 34% предложений) и предприятия розничной торговли (22%).

Зарплата очень разная, скажем, у школьного повара в Иркутске будет 24 тысячи рублей, а на выпечке в магазине – от 18 тысяч. Но штучные специалисты высокого класса ценятся особо. Предложения для шеф-поваров регулярно попадают в рейтинги самых дорогих. Например, топ вакансий в отрасли от HeadHunter Сибирь возглавляет предложение для шеф-повара сети ресторанов в Иркутске с вознаграждением от 100 000 рублей.

Работать поварам чаще всего приходится посменно. А среди бонусов обычно встречается бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также транспорт до дома после смены.

На первом месте по числу вакансий - Красноярск, на второй строчке- Иркутск, третье место у Новосибирска. Затем уже идут (в порядке убывания): Омск, Томск, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк и Кемерово.