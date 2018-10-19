СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T11:25:21+03:00

Я бы в «Лидеры» пошел: как попасть на конкурс управленцев

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Прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» продлится до 24 октября. Это один из проектов некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», учрежденной Указом Президента России Владимира Путина в мае 2018 года. Его победители получают высокие посты.

Напомним, что по итогам прошлогоднего конкурса на разные должности были назначены 70 человек, в том числе двое стали губернаторами и трое заместителями министров федерального уровня.

Среди наставников - Матвиенко, Цыденов, Чемезов

В нынешнем конкурсе участие могут принять управленцы с гражданством любой страны, владеющие русским языком. Повышена и возрастная планка - с 50 до 55 лет.

Каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения.

К утру 17 октября на конкурс «Лидеры России» поступило более 70 тысяч заявок, большая часть из Центрального федерального округа. Сибиряки в общей доле пока занимают 10%. Среди регионов СФО Иркутская область по рейтингу активности на пятом месте.

А между тем шанс стать лидером есть у каждого управленца, и его упускать нельзя.

Наставниками для победителей конкурса на этот раз станут Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель главы Правительства РФ Максим Акимов, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие.

Как отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», возможность поучиться у наставника такого высокого уровня - один из главных бонусов победы в конкурс.

Валентина Матвиенко приняла решение поддержать проект, потому что конкурс дает возможность талантливым людям реализовать свой потенциал.

- Это будет очень интересно для меня. Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими, - сказала глава Совета Федерации РФ. - Этот конкурс - реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста. Проект оказывает государственную поддержку креативным, думающим, умным, образованным управленцам нового поколения, которые должны обеспечить прорыв в развитии страны.

Валентина Матвиенко также отметила, что в Советском Союзе была выстроена система подбора, обучения, переподготовки и продвижения кадров. Для перспективных людей создавались условия для карьерного роста.

- Да, там, может быть, было больше бюрократии, больше еще чего-то, но все равно это была система, - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Выход из зоны комфорта и полезный стресс для ума

Напомним, что по итогам конкурса «Лидера России», который прошел в 2017 - 2018 годах, в финал вышли 300 человек.

Среди них оказались и три жителя Приангарья. Кроме того, уроженец Иркутска Олег Салагай по итогам конкурса получил пост заместителя министра здравоохранения России.

Один из финалистов среди земляков, генеральный директор ООО «Сибирский центр строительной экспертизы» Ольга Иванова, рассказала, почему решила участвовать в конкурсе и что ей это дало.

- Конкурс - это возможность. Возможность проявить себя, выиграть, а значит, получить приз, - отметила она. - В данном случае призов было анонсировано много: 1 млн рублей - грант на образование, наставник из числа опытнейших управленцев страны, получение обратной связи о своих слабых и сильных сторонах от лучших экспертов, возможность общения с участниками из других регионов. Это обещанные призы, все остальное зависело от желания и активности уже каждого участника в отдельности, многие получили новые бизнес-возможности, многие - предложения по работе. Мне лично конкурс дал 1 млн рублей на образование, связи на различных уровнях в разных отраслях, регионах, сферах деятельности, а также около 1000 новых знакомых, в том числе и друзей. Кроме того, конкурс - это толчок к саморазвитию. Мир меняется настолько быстро, что если не поторопиться, то можно стать неконкурентоспособным.

На вопрос, стоит ли пытаться участвовать в конкурсе, зная, какими сильными будут соперники, и не пустая ли это трата времени, Ольга Иванова ответила:

- Пытаться всегда стоит. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Даже если не пройдешь в полуфинал, то сможешь разобраться, чего не хватило и как это изменить. «Пустая трата времени» - сидеть дома и критиковать всех вокруг за то, что ничего не делается.

Финалистка также подчеркнула, что конкурс - это реальный социальный лифт.

- Его задача выявить энергичных, мотивированных, амбициозных, профессиональных управленцев, чтобы помочь им проявить себя. Именно эти люди должны встать во главе позитивных изменений нашей страны. Почти 3000 полуфиналистов было определено по регионам, их заметили крупные региональные компании, корпорации, муниципальные и региональные власти. Это небольшое количество людей, но конкурс предполагается проводить ежегодно, а значит, количество людей, вовлеченных в этот процесс, будет расти, - сказала Ольга Иванова.

Еще одним «Лидером России» из числа жителей Иркутской области стала Анна Ефимова, заместитель начальника учебно-методического управления - начальник отдела лицензирования и аккредитации Байкальского государственного университета.

- Я ничего не слышала об этом конкурсе, о нем рассказал мне муж и предложил поучаствовать, - призналась она. - Честно говоря, к «правительственному конкурсу» отнеслась скептически, на победу не надеялась, но когда после очередного этапа стала продвигаться все дальше и дальше, стало уже интересно, появился азарт. Кроме того, конкурс - это возможность выйти из зоны комфорта, проверить свои силы, создать полезный стресс для ума. Лично мне конкурс «Лидеры России» позволил определить свои зоны роста, переосмыслить себя и сменить сферу профессиональной деятельности.

Анна Ефимова считает, что в конкурсе в первую очередь стоит участвовать для того, чтобы получить опыт общения с уникальными и интересными людьми, которые могут поделиться своим опытом.

Также она подчеркнула, что на профессионалах, которые всего добиваются своими знаниями, трудом и упорством, держится мир.

- Профессионализм ценился во все времена, без него невозможно представить успешное развития нашей страны, - отметила Анна Ефимова. - Хочется верить, что конкурс будет способствовать продвижению талантливых, умных и неравнодушных людей в те сферы, где они смогут принести реальную пользу.

Подать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России» можно по ссылке: https://лк.лидерыроссии.рф/registration

НАША СПРАВКА

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018-го. Почти из 200 тысяч человек, подавших заявку на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое заместителями федеральных министров.

Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствие с лицензионным договором № 14-158 от 28.04.2018 г.