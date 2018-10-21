Новую школу селу Хомутово

21 Окт. 07:00 2018-10-22T10:00:09+03:00

Всего в этом году в Иркутском районе начинается строительство четырех образовательных учреждений

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Событие, которого так долго ждали жители села Хомутово Иркутского района, не за горами. Скоро здесь построят новую школу - первый бетон залили 17 октября. Трехэтажное здание современного храма знаний будет состоять из 8 блоков. На территории образовательного учреждения появятся стадион и котельная.

Хомутово разрастается с каждым годом. Сегодня многие стремятся к загородной жизни, и количество населения расположенной рядом с областным центром сельской территории неуклонно растет. Как следствие, появляется необходимость в развитии инфраструктуры - в строительстве детских садов, школ, больниц.

Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района.

В настоящее время в Хомутовской школе № 1, рассчитанной на 190 учеников, в две смены учатся 600 детей. Открытие нового образовательного учреждения на 725 мест позволит разгрузить имеющееся и значительно улучшит условия обучения детей. К слову, старое здание планируется капитально отремонтировать. В нем откроют блок начальных классов.

На днях стройплощадку будущей школы посетили мэр Иркутского района Леонид Фролов, глава Хомутово Василий Колмаченко, представители подрядной организации. По традиции, которая бытует у строителей, почетные гости бросили в опалубку по монетке, что должно способствовать успешной сдаче объекта.

Леонид Фролов выразил благодарность губернатору и правительству Иркутской области за содействие в решении проблемы большой загруженности учреждений образования Иркутского района.

- В этом году мы начинаем строительство детского сада, а также трех новых школ: в Хомутово и Грановщине на 725 мест, в Марковском муниципальном образовании на 1275 мест, - подчеркнул Леонид Фролов. - Думаю, благодаря этому мы снимем напряженность ситуации с местами в образовательных организациях Иркутского района, и школьники у нас будут учиться в одну смену, тем более что такую задачу поставил президент страны.

По словам Леонида Фролова, на первый этап работ по строительству новой школы в Хомутово направлено 54 млн рублей из региональной казны. В дальнейшем средства будут поступать из федерального, областного и районного бюджетов. Общие затраты могут составить 600 - 700 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района.

Аукцион на строительство был объявлен администрацией Иркутского района в августе 2018 года. По его результатам подрядчиком стала компания СПМК-7. Работы начались в сентябре. Они рассчитаны на 4 года, но могут быть завершены досрочно.

Как заявил генеральный директор подрядной организации Антон Красноштанов, полностью закончить строительство планируется в следующем году.

- По условиям контракта объект должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, но мы понимаем, что эта школа очень важна для села Хомутово, - сказал он. - Строительство объекта началось месяц назад, а сегодня мы принимаем первый, можно сказать, праздничный бетон. Идет заливка фундамента четвертого блока.

Антон Красноштанов также добавил, что объект возводится по типовому проекту. Такая же школа была построена в городе Ангарске, в этом году в нее уже пошли дети. Так что никаких проблем возникнуть не должно, опыт есть.

Чтобы выполнить взятые обязательства по досрочной сдаче школы, строители работают на площадке круглые сутки и без выходных. Ежедневно на объекте находится около 100 рабочих и 20 - 50 единиц техники. А значит, есть надежда, что в 2019 - 2020 годах новая хомутовская школа откроет свои двери для учеников и учителей.