И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков рассказал каким будет университет будущего
Мир стремительно развивается. Это касается всех сфер нашей жизни, в том числе, и образования - высшие школы тоже ждут перемены. Каким он будет университет будущего? Сможет ли сочетать классические дисциплины и современные требования? Своими мыслями на этот счет поделился и.о. ректора ИГУ, научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков. В научной библиотеке им. В.Г. Распутина иркутского госуниверситета он выступил с публичной лекцией. “Комсомольская правда” побывала на мероприятии, публикуем лекцию профессора Бычкова полностью.
И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков рассказал каким будет университет будущего.
Еще больше материалов по теме: «100 лет ИГУ»