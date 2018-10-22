И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков рассказал каким будет университет будущего.

«Они не хотят слушать, а ты перед ними как Петрушка»: В Ростовской области уволили учительницу, которая назвала пятиклассника «сволочью»

Педагог рассказала, зачем хотела поставить ученика на колени и обзывала «дрянью» [видео шокирующего урока]