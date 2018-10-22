2018-10-22T11:43:11+03:00
Общество

И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков рассказал каким будет университет будущего

Доктор технических наук, академик РАН выступил с публичной лекцией
Алексей ЛИТВИНЦЕВ
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И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков рассказал каким будет университет будущего.И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков рассказал каким будет университет будущего.
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Мир стремительно развивается. Это касается всех сфер нашей жизни, в том числе, и образования - высшие школы тоже ждут перемены. Каким он будет университет будущего? Сможет ли сочетать классические дисциплины и современные требования? Своими мыслями на этот счет поделился и.о. ректора ИГУ, научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков. В научной библиотеке им. В.Г. Распутина иркутского госуниверситета он выступил с публичной лекцией. “Комсомольская правда” побывала на мероприятии, публикуем лекцию профессора Бычкова полностью.

И.о. ректора ИГУ Игорь Бычков рассказал каким будет университет будущего.

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