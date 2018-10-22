Памятник воинам-землякам открыли в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-22T11:46:50+03:00

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«Помним всех героев-земляков, воевавших и оставшихся здесь навечно» - такая надпись выгравирована на памятнике воинам из Иркутской области, погибшим при обороне Ленинграда. Черный камень, где также изображены контур Байкала и орден Отечественной войны первой степени, установили на днях в Кировском районе Ленинградской области, на мемориале «Синявинские высоты».

- Мы живем далеко от Ленинградской области, но считаем, что это наша родная земля, - сказал на открытии памятника губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Думаю, мы имеем на это полное право, потому что наши земляки, когда Родина позвала, не раздумывая пошли в бой, и многие из него не вернулись. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто ценой собственной жизни сохранил нашу страну. От этого на душе особое, ни с чем несравнимое чувство. И хотя на сибирской земле не было боев, память о событиях Великой Отечественной войны у нас свято чтится, сотни подростков из Иркутской области постоянно участвуют в поисковых работах в европейской части страны.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов подчеркнул значимость открытия памятника иркутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на священной земле Ленинградской области - Синявинских высотах.

Плиту с изображением Байкала изготовили в Тулунском районе Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- Мы видим, что сегодня происходит в мире. И в то время, когда на Украине и в Польше сносят памятники солдатам, освободившим Европу, мы здесь эти памятники открываем. На Аллее памяти и славы уже не осталось свободных мест. Для нас, ленинградцев, это очень важно, - отметил он.

Памятная плита с изображением Байкала была изготовлена в Тулунском районе Иркутской области. Она заняла свое место на Аллее памяти и славы мемориала «Синявинские высоты» среди монументов других регионов России и республик бывшего Советского Союза.

- Мне уже 94-й год. Я вижу, как сохраняется память о павших в боях за нашу великую Родину. И это священно и правильно, - поделился своими чувствами во время церемонии открытия памятника ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Вячеслав Панфилов. - Я рад, что присутствую на таком важном мероприятии. Мне довелось воевать вместе с сибиряками. Это стойкие люди, которые честно выполняли свой воинский долг. Слава тем, кто защищал нашу землю! Напомним, что летом прошлого года бойцы поискового отряда «Искатель» из Иркутской области обнаружили на «Невском пятачке» останки семерых советских солдат.

А в декабре 2017-го губернатор Приангарья Сергей Левченко открыл на «Невском пятачке» обелиск иркутянам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Плита из зеленого гранита символизирует сибирскую тайгу.

Глава региона тогда рассказал, что во время защиты Ленинграда погиб его дядя - Анатолий Андреевич Левченко.

- Мы будем продолжать устанавливать памятники иркутянам, отдавшим свои жизни, защищая нашу Родину, - подчеркнул губернатор.

Бетонная стела на могиле Героев Советского Союза Султана Баймагомбетова, уроженца Казахстана, и Владимира Ермака из Ленинграда. Летом 1943 года в районе Синявинских высот они своей грудью закрыли амбразуры вражеских дзотов.

НАША СПРАВКА

На Синявинских высотах в 1941-1944 годах шли жесточайшие бои. Фронтовики называли эту территорию «высотой смерти». В 60-х годах прошлого века у деревни Синявино силами ветеранов были установлены памятные знаки в честь погибших. В 1980-х здесь оформился мемориальный комплекс с Аллеей Славы и гранитными плитами, на которых выбили фамилии погибших.

В 2006 году состоялась церковная служба над собранными в окопах солдатскими нательными крестиками.

Мемориал «Синявинские высоты» входит в число памятников Зеленого пояса Славы Ленинграда.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.