Студотряды, БАМ, всесоюзные стройки: Как в Приангарье шли навстречу комсомольской мечте

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-19T10:35:30+03:00

- Я хорошо помню весну 1974 года. Тогда, будучи девятиклассником, сидел у телевизора и с замиранием сердца смотрел, как Герой Социалистического Труда Виктор Лакомов прямо со съезда комсомола отправился во главе отряда на строительство БАМа; как Брежнев давал ему напутствие; как первый отряд прибыл на ударную всесоюзную комсомольскую стройку в город Усть-Кут… Тогда я завидовал ребятам белой завистью и мечтал поскорее поступить в институт, чтобы присоединиться к ним, - так сегодня вспоминает события почти 45-летней давности ныне иркутский предприниматель, а в прошлом активист, комсомолец и командир стройотрядов Сергей Безик.

1974 год. Еще в школе герой узнал про БАМ и В.И. Лакомова (Героя Социалистического Труда). Фото: Архив героя публикации

Очень скоро, в июле 2019-го, Байкало-Амурская магистраль отметит очередной юбилей: 45-летие начала строительства. В суровых условиях тайги, вечной мерзлоты и болот комсомольцы прокладывали дорогу жизни, трассу мужества. Но тогда для Сергея Безика БАМ был всего лишь мечтой, которую подкрепляли лозунги, плакаты, песни. «Слышишь, время гудит - БАМ! На просторах крутых - БАМ! И большая тайга покоряется нам…»

- То время я и считаю точкой отсчета трудовых достижений, покорения новых вершин, которая до сих пор мною движет, - говорит Сергей Васильевич.

Первый отряд - и сразу в командиры!

Активный, напористый, целеустремленный, не без лидерской харизмы, начинал со студенческих отрядов, когда учился на автомеханическом факультете иркутского политеха на специальности «строительно-дорожные машины и оборудование». Потом, уже в штабе студотрядов областного комитета ВЛКСМ, курировал строительное направление. Со всего региона формировал отряды на самые важные стройки Приангарья, в том числе на БАМ, где бывал много раз. В 1980-х был начальником штаба ЦК ВЛКСМ на всесоюзной ударной комсомольской стройке в городе Бодайбо - на золоторудном месторождении Сухой Лог.

Фото: Архив героя публикации

- В 1976 году я окончил первый курс, - вспоминает он. - Прошел практику на Шелеховском алюминиевом заводе, но очень хотелось в стройотряд. Тогда я попросил своего соседа Сашку, который тоже учился в политехе на геолога и был командиром, взять меня. И он взял. Так я попал в село Подволочное Усть-Удинского района.

Непроходимая тайга. Фото: Архив героя публикации

Началась комсомольская романтика. На теплоходе совсем еще мальчишки по Ангаре доплыли до села. Кругом поля, тайга, небольшие речушки… Ни дорог, ни цивилизации. Парням предстояло строить мосты, дороги и... жить в палатках.

Палатка в тайге, ребята жили в суровых условиях. Фото: Архив героя публикации

- В эту первую поездку я стал командиром. Мне еще и 18 не было. Наверное, взял тем, что сам хорошо работал и других заставлял, - смеется Сергей. - Люди чувствовали мой твердый характер, и, наверное, верили в меня. Но, надо сказать, я был справедлив. За 2,5 месяца тогда каждый из нас заработал почти по тысяче рублей. И это при зарплате инженера в 120! Ребята в конце лета меня благодарили.

Утренняя зарядка, ночью котлованы заливала вода. Фото: Архив героя публикации

Затем было командирство в стройотрядах в 1977, 1978, 1979 и 1985 годах.

Бригада мостовиков. Фото: Архив героя публикации

В стройотрядах зарабатывали хорошо. Трудиться было в почете. Активных, амбициозных, готовых без устали работать на благо родины, замечали, поддерживали и продвигали. Как говорит Сергей Безик, молодежь тогда была защищена системой. Современному поколению сложно понять, что это значит, но мы попытаемся.

- Я приезжаю на объект, а там поле непаханое и ничего больше, - объясняет Сергей Васильевич. - На мне только джинсовый костюм с паспортом в левом кармане и небольшой суммой денег в правом, и все. А за спиной десятки мальчишек и гора ответственности. Но именно в этом и было счастье. Я чувствовал, что могу все, потому что система в виде комсомола меня защитит, даже если я решусь на недозволенное.

А было и такое. 1985 год. Сергей Васильевич, преподаватель индустриального техникума (ныне машиностроительный ИрГТУ), собирает 15 - 17-летних мальчишек и едет в Ольхонский район - в село Анга. Там невероятно сложный объект: в чистом поле предстояло возвести машинный двор (такие тогда строили повсеместно) - бетонную площадку со складами и навесами для хранения и ремонта сельхозтехники. Один из таких дворов как раз и должен был построить Байкальский ЦБК. Где Байкальск, а где Анга?!

Анга, 1985 год. Стройотряд "Робинзон". Фото: Архив героя публикации

- Я тогда приехал к директору комбината и сказал, что берусь за работу со студентами, - продолжает предприниматель. - Он скептически посмотрел на меня.

Но отступать не в правилах настоящего комсомольца. День и ночь студенты строили площадку: заливали бетон, возводили строения, ставили забор, ворота... пока не закончился цемент.

Рабочие будни. Фото: Архив героя публикации

- Поехал к Василию Ивановичу Ситникову (1983 – 1988 гг. - первый секретарь Иркутского обкома КПСС) и говорю, что стоим, так как цемента нет, - вспоминает Сергей Безик. - Возвращаюсь ночью в Ангу на «ЗИЛе», смотрю - по пыльной дороге движутся цементовозы. Останавливаюсь, перегораживаю им путь и кричу главному колонны: «Половина со мной поедет!» Он очумел от такого напора и говорит: «Так мы и так к тебе едем, весь завод (Ангарский цементно-горный) на ушах стоит». Вот так все быстро решалось. Построили машинный двор в срок. Я тогда знал, что комсомол меня защитит - в интересах дела все способы хороши. Несколько цинично, но цель оправдывала средства. Но не это главное. Вы бы видели, как радовались мальчишки, когда пришли цементовозы и работазакипела!

Тогда Сергей Безик получил почетный знак ЦК ВЛКСМ и колоссальный опыт, который позволил в 1990-е выжить и создать свое дело с нуля.

Зональный штаб ССО. Братск, 1978 год. Фото: Архив героя публикации

Комсомол как путевка в жизнь

Сейчас Сергей Безик один из монополистов на рынке ремонта спецтехники. У него креативная компания, достаточный штат сотрудников, собственная производственная база. Есть и другие бизнес-идеи, которые он успешно воплотил в жизнь. И всего этого удалось достичь, как он признается, не только благодаря личному обаянию, лидерским качествам, уму и хватке. Ключевой он считает именно комсомольскую работу, которой отдал 12 лет.

Фото: Архив героя публикации

- Сухой Лог в Бодайбо, как оказалось, был моей последней комсомольской стройкой, где я работал начальником штаба ЦК ВЛКСМ, - поясняет он. - В конце 1991-го вернулся в Иркутск. Кругом разруха, работы нет. Несколько месяцев находился в прострации. Просто лежал на диване и думал, как жить дальше.

Знамя отряда поднимали каждое утро. Фото: Архив героя публикации

И придумал-таки! Сергей начал собирать заказы на ремонт двигателей. Первым клиентом стал знакомый из Киренска. Не имея ничего своего, бывшему комсомольцу удалось свести заказчика с исполнителем и выполнить работу в срок и качественно. На первые деньги купил мебельную стенку и печатную машинку в снятый в центре Иркутска маленький офис. Затем взял кредит под бешеные проценты и купил производственную базу. Перестроил ее, закупил оборудование и набрал штат сотрудников.

1987 год. Штаб ЦК ВЛКСМ. Фото: Архив героя публикации

«Огни магистрали» - почет бамовцам

В честь 100-летия ВЛКСМ 4 октября из Иркутска на север региона отправился агитационный поезд «Огни магистрали». Он сделал остановки в Тайшете, Братске, Усть-Куте, Магистральном, Улькане и 8 октября вернулся в Иркутск. По ветке БАМа прокатились 77 человек: ветераны комсомола, которые отличились на стройках Байкало-Амурской магистрали, а также студенты Иркутского театрального училища. Среди почетных гостей был и Сергей Безик.

Фото: Архив героя публикации

- Везде, где останавливались, проходили концерты, торжественные митинги, на которые собиралось много народу, - заключает предприниматель. - Отрадно, что была и молодежь, которая живо интересовалась комсомольским движением. Считаю, что это и есть самое ценное, остальное - популизм чистой воды. В те времена молодежь активно вовлекали в государственные проекты. Сейчас этого, увы, нет, как нет и на протяжении громаднейшей Байкало-Амурской магистрали ни одного серьезного промышленного предприятия.

44 года спустя. Сергей Безик и Виктор Лакомов. Фото: Архив героя публикации

Сегодня БАМ получил второе дыхание. Еще много комсомольцев той поры, которые помнят великие дела и готовы передать сегодняшнему поколению то гордое знамя побед и свершений.