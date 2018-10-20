2018-10-19T13:50:59+03:00
Общество

Погода на 20 октября в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7

Также в Иркутске ожидается мокрый снег
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 20 октября в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7Погода на 20 октября в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Похоже, бабье лето, которое этой осенью неожиданно пришло в Иркутск в середине октября, начинает сдавать свои права. И теперь плюсовую 15-градусовую погоду, которая простояла в нашем городе две недели, мы дождемся только следующей весной. Осенняя слякоть придет к нам уже в субботу, 20 октября. В этот день синоптики обещают в Иркутске небольшой дождь, который может перейти в мокрый снег. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет лишь +5, +7 градусов. Так что самое время вновь доставать из шкафов теплую одежду.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура при прояснении -6,-11°, днём +5,+10°, при облачной погоде +2, -3 градуса.

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