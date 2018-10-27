2018-10-27T13:21:48+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил ИГУ со 100-летним юбилеем

Празднования круглой даты будут идти целый год
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Владимир Путин поздравил ИГУ со 100-летним юбилеем.Владимир Путин поздравил ИГУ со 100-летним юбилеем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Путин поздравил Иркутский государственный университет с юбилеем.

В этом году Иркутский государственный университет отметает внушительную дату. 100 лет деятельности, огромное количество учеников, выпускников, преподавателей и знаний.

Празднования юбилея будут проходить весь год. Вчера, 26 октября состоялся торжественный прием в Музыкальном театре имени Н.П. Загурского, где присутствовали выпускники, преподаватели и работники университета. А сегодня, 27 октября прошло торжественное открытие мемориала, который увековечил память первого ректора ИГУ, профессора Моисея Матвеевича Рубинштейна.

В стороне от поздравлений не остался никто, даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

- За прошедшие годы ИГУ сформировался как крупный, авторитетный научно-образовательный центр, вошёл в число ведущих учебных заведений Сибири и всей страны, дал "путёвку в жизнь" многим поколениям выпускников,- говорится в сообщении.

Президент также отметил, что ученики и преподаватели вуза всегда дорожат традициями предшественников. В ходе обучения ставят перед собой новые, амбициозные цели, осваивают перспективные направления научного знания и активно участвуют в решении задач общенационального масштаба.

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