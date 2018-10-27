Пассажир поезда Адлер - Иркутск плеснул кипятком в лицо проводнику

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-27T14:20:42+03:00

Движение поездов по путям в Кубани до сих пор не восстановлено

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Мало того, что пассажиры поезда Адлер – Иркутск не попадут домой, как планировали, так они еще и вынуждены терпеть такое.

- Установлено, что в пути следования один из пассажиров сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице, - сообщили в пресс-службе МВД России.

На все замечания от другого проводника поезда мужчина реагировал лишь агрессий и нецензурной бранью. Затем произошло из ряда вон выходящее. Дебошир схватил сосуд с кипятком и выплеснул раскаленную воду в лицо проводнику. Сотрудники железной дороги тут же связались с отделом полиции. 30-летний пострадавший получил ожоги 1 и 2 степени. Ему уже оказали первую помощь.

Чуть позже на станции Иланская сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого. Сейчас мужчина находится в дежурной части. В его отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, что из-за природных бедствий – проливных дождей было приостановлено движение по железнодорожным путям и федеральным трассам Кубани. Это коснулось и жителей Иркутской области, которые 24 октября выехали со станции Адлер, но спустя пару часов поезд был вынужден остановиться. Железнодорожные пути обесточены. Состав до сих пор остается без движения, его отогнали на так называемый «перегон».

- Организованы альтернативные варианты отправки пассажиров по местам следования, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. – Все возможные варианты и инструкции можно узнать в билетных кассах.

Также сообщается, что пассажиры могут вернуть деньги, потраченные на билеты, либо продолжить поезду после того, как откроется движение. А пока, всех нуждающихся разместили в гостиницах. Часть пассажиров поезда отправятся домой на самолетах.