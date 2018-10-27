2018-10-27T14:20:42+03:00
Происшествия

Пассажир поезда Адлер - Иркутск плеснул кипятком в лицо проводнику

Движение поездов по путям в Кубани до сих пор не восстановлено
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Пассажир поезда Адлер - Иркутск плеснул кипятком в лицо проводнику.Пассажир поезда Адлер - Иркутск плеснул кипятком в лицо проводнику.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Мало того, что пассажиры поезда АдлерИркутск не попадут домой, как планировали, так они еще и вынуждены терпеть такое.

- Установлено, что в пути следования один из пассажиров сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице, - сообщили в пресс-службе МВД России.

На все замечания от другого проводника поезда мужчина реагировал лишь агрессий и нецензурной бранью. Затем произошло из ряда вон выходящее. Дебошир схватил сосуд с кипятком и выплеснул раскаленную воду в лицо проводнику. Сотрудники железной дороги тут же связались с отделом полиции. 30-летний пострадавший получил ожоги 1 и 2 степени. Ему уже оказали первую помощь.

Чуть позже на станции Иланская сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого. Сейчас мужчина находится в дежурной части. В его отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, что из-за природных бедствий – проливных дождей было приостановлено движение по железнодорожным путям и федеральным трассам Кубани. Это коснулось и жителей Иркутской области, которые 24 октября выехали со станции Адлер, но спустя пару часов поезд был вынужден остановиться. Железнодорожные пути обесточены. Состав до сих пор остается без движения, его отогнали на так называемый «перегон».

- Организованы альтернативные варианты отправки пассажиров по местам следования, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. – Все возможные варианты и инструкции можно узнать в билетных кассах.

Также сообщается, что пассажиры могут вернуть деньги, потраченные на билеты, либо продолжить поезду после того, как откроется движение. А пока, всех нуждающихся разместили в гостиницах. Часть пассажиров поезда отправятся домой на самолетах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей Ханной
Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячом
В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ
Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею
Число ДТП на пешеходных переходах в Иркутской области увеличилось
Дорожные разделители установят на улицах Мира и Лермонтова в Иркутске
В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света
Курить вредно, а делать это на балконе и вовсе не безопасно: в Саянске загорелся жилой дом
Смертельное ДТП на Голоустненском тракте: погиб один человек
29 стоянок для маломерных судов проверят этой зимой
Изощренный обман: сотрудники кафе в Слюдянке стали жертвами мошенника
В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера
В парке 10-летия Ангарска пресекли вырубку деревьев
В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников
ИГУ отмечает 100-летний юбилей
Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области
Пожилая женщина погибла в Иркутской области, надышавшись дыма сгоревшей швейной мастерской
Житель Иркутска избежал тюрьмы за кражу по решению суда
Поезд «Адлер-Иркутск», который был задержан из-за дождей, отправили из Туапсе в Сочи
Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат для профилактики будущих паводков
Банду черных лесорубов осудили в Иркутской области
Насильника заключили под стражу: суд избрал меру пресечения педофилу, который надругался над девочками под Иркутском
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2018
Под видом сьемки рекламного ролика обманули работницу аптеки на 70 тыс рублей в Иркутской области