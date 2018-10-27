2018-10-27T19:27:09+03:00
Происшествия

В Иркутске эвакуировали жителей дома на улице 4-ая Железнодорожная

Из-за прорыва водопровода размыло грунт [фото,видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске эвакуировали жителей дома на улице 4-ая Железнодорожная. Фото: паблик dtp_irk.В Иркутске эвакуировали жителей дома на улице 4-ая Железнодорожная. Фото: паблик dtp_irk.
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Как сообщили «Комсомольской правде» очевидцы, сегодня, 27 октября во время строительных работ на пересечении улиц 4-ая Железнодорожная и Румянцева строители повредили водопровод. Поэтому жителей всего района оставили на целых 2 часа без водоснабжения.

Жители соседних многоэтажек отметили, что уже в дневное время котлован строящегося дома был сильно затоплен водой. Мало того, обрушилась и грунтовая дорога, плюс отошла бетонная лестница. Ближе к вечеру социальные сети облетела весть о том, что всех жильцов окрестных домов эвакуируют.

Попробуем разобраться, что же все-таки произошло.

Как только о ситуации стало известно, на место происшествия выехали Комиссия по чрезвычайным ситуация во главе с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым.

Сотрудники аварийно-спасательной службы доложили градоначальнику о том, что движение грунта вблизи жилого дома по улице 4-ая Железнодорожная произошел в результате прорыва трубы с холодной водой, которая расположена на строительной площадке. Как только это случилось, специалисты аварийной службы выехали на место и перекрыли участок трубопровода так, чтобы это не коснулось окрестных домов.

- Сейчас производится откачка воды из котлована силами муниципальных предприятий и аварийных служб. – сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. - После осушения будет проведена экспертная оценка текущего состояния строительной площадки и фундамента соседнего дома.

По сообщению регионального Стройнадзора, никаких нарушений в ходе строительных работ не было обнаружено. Очередная проверка была назначена на 30 октября.

- Все жильцы дома были оповещены о текущей ситуации, проведен поквартирный обход. По решению главы города, две семьи из семи человек были размещены в гостиничном комплексе «Дом Европы» и обеспечены горячим питанием. Остальные жильцы дома уехали ночевать к родным и друзьям.

Сейчас на месте аварии постоянно дежурит бригада спасателей. Они даже установили специальные сигнальные маячки вдоль подпорной стенки для того, чтобы отслеживать движение грунта на данном участке.

В Иркутске эвакуировали жителей дома на улице 4-ая Железнодорожная.Предоставлено "КП"

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