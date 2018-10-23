Убийство 12-летней девочки в Чите: задержан подозреваемый

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-23T09:06:23+03:00

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В ночь на 23 октября в Чите задержали местного жителя, который может быть причастен к убийству 12-летней школьницы. Напомним, девочка бесследно исчезла еще 19 октября, когда ушла из дома на занятия. На ее поиски были подняты около 1000 полицейских и более 100 волонтеров. Найти тело ребенка удалось только утром, 23 октября, недалеко от стоянки, где жил и работал подозреваемый.

- Следователи совместно с полицейскими получили доказательства причастности этого ранее судимого мужчины к совершению преступления, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Забайкальскому краю. - Подозреваемый был задержан при помощи ОМОНа и сотрудников Росгвардии. В его квартире прошел обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия.

Напомним, по факту пропажи школьницы возбеждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Для дальнейшего следствия все материалы уже передали в первый отдел по расследованию особо важных дел. Ну а полицейские и следователи благодарят волонтеров и всех читинцев, которые не остались равнодушны и принимали активное участие в поисках пропавшей девочки.