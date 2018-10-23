2018-10-23T10:40:59+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Читы ранее был судим за изнасилование ребенка

Тело читинской школьницы искали почти четыре дня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки ранее был судим за изнасилование ребенка. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю.Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки ранее был судим за изнасилование ребенка. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю.
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Четыре дня Чита с замиранием сердца следила за новостями. Более 1000 полицейских и волонтеры прочесывали город. Сыщики изучали записи всех видеокамер, расположенных по возможному маршруту школьницы, и прочесали близлежащие леса, а водолазы обследовали русло реки, расположенной недалеко от дома девочки. В городе разыскивали 12-летнюю девочку, которая еще 19 октября ушла из дома на занятия, но до школы так и не дошла. Все до последнего надеялись, что школьницу найдут. Но чуда не произошло. Тело ребенка нашли утром, 23 октября, недалеко от одной из городских автостоянок.

Кто поднял руку на ребенка? Вскоре следователи вычислили - к убийству девочки может быть причастен один из сотрудников парковки. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование малолетнего, а из тюрьмы освободился в 2008 году.

- Его задержали при помощи ОМОНа и сотрудников Росгвардии, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Забайкальскому краю. – При обыске квартиры мужчины нашли несколько доказательств его вины.Также следователи осмотрели тело ребенка и назначили проведение судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и генотипоскопической (экспертизы ДНК).

Напомним, по факту убийства школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Для дальнейшего следствия все материалы уже передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

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