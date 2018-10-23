Голосование за присвоение иркутскому аэропорту имени великого деятеля состоится после окончания строительства нового терминала

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-23T12:12:20+03:00

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Вампилов, Распутин, Похабов, Трубецкой, Ножиков, Муравьев-Амурский, или Бродский? Именем кого из известных российских деятелей разных эпох назовут новый терминал иркутского аэропорта, станет известно нескоро. Голосование, которое объявила Общественная палата России в 45 городах страны, в Иркутске перенесли.

- Жители Приангарья все равно сами выберут имя выдающего соотечественника, которое присвоят аэропорту «Иркутск», - сообщили в пресс-службе правительства региона. – Но голосование пройдет после того, как строительство будет полностью завершено.

А произойти это должно уже в 2020 году. Именно такие сроки озвучили в День воздушного флота, когда был заложен первый камень нового терминала. А пока сибиряки уже вовсю обдумывают варианты нового имени новому кораблю. Например, историк Алексей Петров предложил имя Бродского. Ведь поэт – единственный, кто написал стихотворение об иркутском аэропорте. Среди предложений также имена людей, имеющих непосредственное отношение к авиации - Борис Волынов, первый космонавт-уроженец Иркутской области, и Анатолий Иванишин, который дважды летал на МКС. Некоторые и вовсе предлагают географические названия, например, Байкал или Ангара. В любом случае на оригинальные идеи у нас есть еще минимум два года.

Ну а имена другим 44 аэропортам, которые выберут жители остальных городов, вошедших в шорт-лист наряду с Иркутском, присвоят уже в конце года. Всероссийский конкурс в рамках проекта «Великие имена России» завершится 5 декабря.