2018-10-23T12:12:20+03:00
Общество

Голосование за присвоение иркутскому аэропорту имени великого деятеля состоится после окончания строительства нового терминала

Как будет называться воздушная гавань, станет известно в 2020 году
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Голосование за присвоение иркутскому аэропорту имени великого деятеля перенеслиГолосование за присвоение иркутскому аэропорту имени великого деятеля перенеслиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вампилов, Распутин, Похабов, Трубецкой, Ножиков, Муравьев-Амурский, или Бродский? Именем кого из известных российских деятелей разных эпох назовут новый терминал иркутского аэропорта, станет известно нескоро. Голосование, которое объявила Общественная палата России в 45 городах страны, в Иркутске перенесли.

- Жители Приангарья все равно сами выберут имя выдающего соотечественника, которое присвоят аэропорту «Иркутск», - сообщили в пресс-службе правительства региона. – Но голосование пройдет после того, как строительство будет полностью завершено.

А произойти это должно уже в 2020 году. Именно такие сроки озвучили в День воздушного флота, когда был заложен первый камень нового терминала. А пока сибиряки уже вовсю обдумывают варианты нового имени новому кораблю. Например, историк Алексей Петров предложил имя Бродского. Ведь поэт – единственный, кто написал стихотворение об иркутском аэропорте. Среди предложений также имена людей, имеющих непосредственное отношение к авиации - Борис Волынов, первый космонавт-уроженец Иркутской области, и Анатолий Иванишин, который дважды летал на МКС. Некоторые и вовсе предлагают географические названия, например, Байкал или Ангара. В любом случае на оригинальные идеи у нас есть еще минимум два года.

Ну а имена другим 44 аэропортам, которые выберут жители остальных городов, вошедших в шорт-лист наряду с Иркутском, присвоят уже в конце года. Всероссийский конкурс в рамках проекта «Великие имена России» завершится 5 декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
ДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детей
Пыталась купить лекарства от диабета: пенсионерка из Ангарска отдала мошенникам 500 тысяч рублей
Стала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублей
Плюс к бренду ИГУ
ДТП с участием машины скорой помощи в Чите: в автомобиле находилась беременная женщина
Беглецов из ангарской колонии задержали в Иркутске
Очередной наркопритон обезвредили сотрудники полиции в Бурятии
Областные состязания по стрельбе из лука состоятся в Иркутске
Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено
В микрорайоне Первомайский Иркутска построят новый Ледовый дворец
Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога
Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей
Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян отменили концерты в Иркутске и Чите
День народного единства отметят в Иркутском краеведческом музее
Кубок Европы по дзюдо: в копилке иркутян золото и бронза
Погода в Иркутске: 23 октября будет дождь