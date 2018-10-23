2018-10-23T17:19:15+03:00
Происшествия

Подозревается в убийстве двух человек: задержан депутат Думы Иркутска

Его этапировали в Забайкалье
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подозревается в убийстве двух человек: задержан депутат Думы ИркутскаПодозревается в убийстве двух человек: задержан депутат Думы Иркутска
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В Иркутске подтвердилась информация о задержании одного из депутатов городской думы. Он проходит по уголовному делу по факту безвестного исчезновения в 1997 году двух жителей Читы. По версии следствия пропавшие мужчины были членами одной из Забайкальских преступных группировок, которая действовала в 90-х годах. Выяснилось, что они были убиты в том же году.

- Доказательства причастности к этому преступлению одного из депутатов Думы города Иркутска мы собрали вместе с полицейскими и отдела по борьбе с организованной преступностью Забайкалья, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек».

Добавим, что депутата задержали еще 18 октября. После того, его этапировали в Читу. 23 октября следователи предъявили политику обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается.

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