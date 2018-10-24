2018-10-24T12:21:22+03:00
Общество

4 Дипломаты 18 европейских стран посетили «Газпром трансгаз Томск»

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Фото: «Газпром»Фото: «Газпром»
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Делегация европейских дипломатов во главе с послом ЕС в России Маркусом Эдерером посетила офис ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках визита в Томскую область.

8 октября посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер, а также руководители 18 дипломатических миссий стран – членов ЕС в рамках трехдневного визита в Томскую область посетили ООО «Газпром трансгаз Томск». В мероприятии принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов рассказал гостям об истории компании и представил информацию о ходе реализации проекта «Сила Сибири».

По словам Анатолия Титова, на 2019 год запланированы завершение строительства объектов инфраструктуры, проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы. Старт поставок российского газа в Китай намечен на 20 декабря 2019 года.

– Реализация масштабных инвестиционных проектов Газпрома на востоке России имеет принципиальное значение для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и в целом страны, – отметил в своем докладе Анатолий Титов.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин добавил, что ООО «Газпром трансгаз Томск» – это одно из ключевых предприятий для региона, которое вносит значимый вклад в развитие экономики и социальной сферы.

– Со времен СССР газотранспортная система, которая была связана, в том числе, и с Европой, заканчивалась здесь, в Томске, – сказал Сергей Жвачкин. – Цель проекта «Сила Сибири» – не только экспорт газа в азиатские страны, но и развитие газотранспортной системы на востоке России. И эту задачу сегодня решает коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск».

Он также отметил важность взаимодействия предприятий Газпрома, работающих на территории Томской области, с вузами региона и научными организациями, что позволяет успешно развивать новые технологии для газовой отрасли и инновационный бизнес.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания ведет свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Обеспечивает надежную эксплуатацию более 9,5 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов. Объемы транспорта газа составляют около 20 млрд куб. м газа в год. Численность персонала превышает 8 000 человек.

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