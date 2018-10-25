Как пользоваться сервисом Viber-бот Иркутскэнергосбыта

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-25T08:01:32+03:00

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Мир не стоит на месте. Сегодня все направлено на то, чтобы не тратить драгоценное время на дела, которые раньше занимали несколько часов. Например, оплата коммунальных услуг: сейчас нет никакой необходимости идти в офис, занимать очередь, общаться с оператором и т.д. Существуют несколько удобных и, главное, оперативных способов оплатить услуги: автоплатеж, «Личный кабинет», «Мобильный банк». А в начале августа в Иркутскэнергосбыте создали и автоматизированный сервис для клиентов - Viber-бот. О том, как им пользоваться, рассказали сотрудники компании. - Мы стараемся предложить своим клиентам как можно больше способов передачи показаний, оплаты и других услуг, - рассказал начальник отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» Андрей Сугоняко. - Viber - популярный сегодня мессенджер. «Бот» в переводе с английского означает «робот». Viber-бот создан не для общения, а для оплаты и передачи показаний приборов учета. Это удобно, быстро и актуально для тех, кто постоянно пользуется Viber. Ведь не всегда есть время и желание заходить, например, в «Личный кабинет» - для этого нужно вводить свой пароль, лицевой счет и т.д. Иногда не хватает памяти в телефоне для установки мобильного приложения «Иркутскэнергосбыт», времени и т.д. Viber-бот - это очень просто. С помощью новинки можно выполнять многие функции: передавать показания, зайти в «Личный кабинет», получить необходимую информацию для заключения договора энергоснабжения, технологического присоединения к электрическим и тепловым сетям и т.д.

У него много функций! - продолжает Андрей Сугоняко. - Например, с его помощью можно перейти

на онлайн-оплату, узнать об услугах компании, списке документов, который необходим для того, что-

бы заключить договор с нашей компанией. Также с него можно позвонить в контакт-центр и т.д.

Важно! Viber-бот - это не чат для общения! С любыми пожеланиями лучше обращаться в «Личный кабинет» или по телефону в контакт-центр компании.

Как пользоваться сервисом Viber-бот Иркутскэнергосбыта

Кстати

Если нет мобильного приложения или аккаунта в «Личном кабинете», берем на вооружение СМС.

Особенно сервис должен быть удобен для людей преклонного возраста, которым освоить современные

интернет-технологии всетаки непросто. Тем не менее у каждого из пенсионеров сейчас есть мобильный телефон, и даже самый простой кнопочный аппарат справится с задачей. Вы можете обратиться в офис Иркутскэнергосбыта, и операторы сохранят вам шаблон СМС-сообщения, подскажут, где оно сохранено, в какие строки ежемесячно вбивать показания приборов учета и по какому номеру отправлять. Всю схему покажут, что называется, на пальцах. Также можно

самому запросить шаблон СМС для передачи показаний. Для этого отправьте на номер 8-985-770-75-75

СМС с текстом: ИЭСБК - пробел - номер вашего лицевого счета - пробел - показания. Шаблон придет в

ответной СМС. Разумеется, передать показания можно и любым другим удобным способом: через «Личный кабинет», мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн». Также можно позвонить в call-центр «Магеллан».

ВАЖНО!

Не забываем о сроках!

Напоминаем, что передавать показания индивидуальных приборов учета необходимо до 27-го числа каждого месяца. Тогда поставщик ресурсов будет понимать, сколько вы потребили, и выставит корректный счет. Если же данные не переданы в установленный срок, то расчет производится по среднему значению, исходя из сумм начислений за предыдущие 6 месяцев. Летом, в сезон отпусков, многие об этом забывают и не понимают, откуда большие суммы в платежках. Передавайте показания приборов учета вовремя, а дистанционные сервисы как раз помогут вам не оказаться в должниках.