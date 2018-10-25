СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-25T13:28:14+03:00

Интерактивная выставка «Космодрайв» в Иркутске- это настоящее путешествие в космос без всяких Тесла-мобилей. Фото: «Космодрайв»

Как тебе такое, Илон Маск?

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«Космодрайв» - это интерактивная выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась в самом центре Иркутска. Вы ведь хотели полететь на луну, выйти в открытый космос, прогуляться по марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на Марс. Новейшие технологии и разработки со всего мира сделают из вас космонавта, помогут преодолеть гравитацию и даже пройтись по поверхности Луны!

Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:

- Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких

- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

- Взлет на ракете в кресле космонавта

- Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией

- Отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру

- Экскурсия по МКС

- Прямое общение с космонавтами с орбиты

- Посещение плазмокомнаты

Все космические приключения входят в стоимость билета. Также каждый посетитель сможет получить сертификаты о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.

Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»!

Торопитесь в МРЦ "Новый" с 26 октября по 25 ноября!

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Сайт: https://космодрайв.рф/irkutsk/

VK: https://vk.com/cosmodrive_ irkutsk

Телефон: +7 (904) 141 55 04

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