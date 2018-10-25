Массовое ДТП в Иркутске: на улице Байкальской столкнулись 8 автомобилей и автобус

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-25T15:10:35+03:00

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Крупное ДТП произошло вечером, 25 октября на улице Байкальской. Между остановками Цимлянская и Лисиха столкнулись 8 автомобилей и автобус, в котором находилось 20 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавших в аварии нет. Всех участников ДТП осмотрели врачи.

Что стало причиной столкновения, выясняют инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение на месте происшествия. Правда, пробки избежать не удалось, ведь авария произошла в момент, когда горожане возвращались с работы. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске на Байкальской собирается пробка от остановки Волжская. Так что водителям лучше выбирать пути объезда.

Тем временем, некоторые очевидцы ДТП в одной из групп в соцсетях, сообщают, что виновником аварии мог стать водитель автобуса.

Тот самый автобусФото: Наталья ЛЫТКИНА

- Я ехал во второй полосе, чудом меня не зацепило. Автобус на полной скорости ехал по крайней левой полосе и всех сметал, - пишет один из автолюбителей. А один из пассажиров того самого автобуса сообщает, что у него могли отказать тормоза.