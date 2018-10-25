2018-10-25T15:10:35+03:00
Авто

Массовое ДТП в Иркутске: на улице Байкальской столкнулись 8 автомобилей и автобус

Пострадавших удалось избежать [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Массовое ДТП в Иркутске: на улице Байкальская столкнулись 5 автомобилей и автобусМассовое ДТП в Иркутске: на улице Байкальская столкнулись 5 автомобилей и автобусФото: Наталья ЛЫТКИНА
Изменить размер текста:

Крупное ДТП произошло вечером, 25 октября на улице Байкальской. Между остановками Цимлянская и Лисиха столкнулись 8 автомобилей и автобус, в котором находилось 20 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавших в аварии нет. Всех участников ДТП осмотрели врачи.

. Фото: Наталья ЛЫТКИНА

.Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Что стало причиной столкновения, выясняют инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение на месте происшествия. Правда, пробки избежать не удалось, ведь авария произошла в момент, когда горожане возвращались с работы. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске на Байкальской собирается пробка от остановки Волжская. Так что водителям лучше выбирать пути объезда.

Тем временем, некоторые очевидцы ДТП в одной из групп в соцсетях, сообщают, что виновником аварии мог стать водитель автобуса.

Тот самый автобус Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Тот самый автобусФото: Наталья ЛЫТКИНА

- Я ехал во второй полосе, чудом меня не зацепило. Автобус на полной скорости ехал по крайней левой полосе и всех сметал, - пишет один из автолюбителей. А один из пассажиров того самого автобуса сообщает, что у него могли отказать тормоза.

Фото: группа "ДТП 38 RUS"

Фото: группа "ДТП 38 RUS"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Парковку в районе школы №19 запретят в Иркутске
В Братске переселенцы аварийных домов не могут въехать в свои дома
Интерактивная выставка «Космодрайв» в Иркутске- это настоящее путешествие в космос без всяких Тесла-мобилей
Заложники стихии: поезд Адлер – Иркутск задержан в Краснодарском крае
Не дали ограбить детский сад: три девушки из Ангарска помогли полиции задержать преступника
Сход 13 вагонов в Иркутской области: следственный комитет возбудил уголовное дело
Переселенцам Братска предоставят субсидии
Стройнадзор региона проверил качество жилья для переселенцев из аварийного фонда в Братске
В Иркутской области выявили нелегального перевозчика пассажиров
В Иркутске перенесут остановку "Центральный рынок"
«Ростелеком» в Иркутске готовит к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей
В Бурятии сборщики клюквы заблудились и три дня бродили по лесу
Ограничение движения снято на трассе Братск-Усть-Илимск
В Бодайбо задержали мужчину, который напал на местную жительницу
Литературный флагман: Иркутская область стала самым читающим регионом России в 2018 году
Ангарчанин продавал несуществующие машины в Интернете
Задымление в ТЦ "Фестиваль" в Ангарске: ситуацию прокомментировали в МЧС региона
Из-за долга по алиментам жителя Братска приговорили к трем годам тюрьмы
Экс-депутата Думы Иркутска Сергея Винарского задержали в Сочи
Выставка «По лабиринтам времени» откроется сегодня в Иркутске
Четыре депутата лишились своих мандатов в Черемховском районе
Иркутяне могут стать волонтерами Чемпионата мира WorldSkills2019
Погода в Иркутске: 25 октября в городе снег
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Новый хоккейный центр в Иркутске буду строить круглосуточно