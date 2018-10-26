«Оса-АГРО»: вкусные полуфабрикаты из настоящего мяса

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-25T13:29:38+03:00

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Крестьянско-фермерское хозяйство «Оса-АГРО» на сельскохозяйственных выставках частый гость. Вот и на этот раз предприятие представило свою продукцию в рамках «Агропромышленной недели», которая прошла в иркутском Сибэкспоцентре.

ПЫХАЛОВА Юлия

КФХ «Оса-АГРО» было образовано в 2011 году. Все началось с небольшого цеха по производству полуфабрикатов. Постепенно его мощности увеличивались, расширялся ассортимент продукции.

ПЫХАЛОВА Юлия

Как рассказал глава КФХ Михаил Дамбуев, сегодня «Оса-АГРО» выпускает около 30 наименований различных полуфабрикатов. Это пельмени, позы, котлеты, тефтели, бифштексы, голубцы, фаршированные блины, вареники с разными начинками и многое другое. В сутки предприятие производит около 1 тонны продукции.

В этом году в ассортименте товаров КФХ появились новые позиции: жареные пельмени и чебуречки, которые уже готовы к употреблению - нужно только разогреть.

ПЫХАЛОВА Юлия

ПЫХАЛОВА Юлия

Также в последнее время расширилась география сбыта полуфабрикатов: к Иркутску, Ангарску, Шелехову, Слюдянке, районам Усть-Ордынского Бурятского округа и частично Бурятии добавился Жигаловский район.

ПЫХАЛОВА Юлия

В областном центре продукция представлена в розничных магазинах. Также у предприятия есть своя торговая точка на Центральном рынке Иркутска, где все полуфабрикаты можно приобрести по ценам производителя.

В этом году у предприятия есть планы представить свою продукцию в одной из крупных торговых сетей.

Стоит подчеркнуть, что в производстве полуфабрикатов «Оса-АГРО» использует мясо, которое закупается у населения. В 2017 году на базе КФХ был создан сельскохозяйственный потребительский кооператив. Свинину и говядину приобретают в основном в личных подсобных хозяйствах разных районов Усть-Ордынского Бурятского округа. То есть сырье используется только местное.

В настоящее время крестьянско-фермерское хозяйство продолжает работать над расширением линейки продукции. В частности, в скором времени в ассортименте появится еще одно наименование пельменей.

ПЫХАЛОВА Юлия

КФХ «Оса-АГРО» постоянно развивается, спрос на полуфабрикаты растет. Как отметил Михаил Дамбуев, многие покупатели по достоинству оценили продукцию предприятия и возвращаются за ней вновь и вновь.

- Секрет качества на самом деле прост: местное сырье и традиционные рецепты, - сказал он. – Мы стараемся, чтобы наши позы, пельмени и котлеты нельзя было отличить от домашних. Сегодня хозяйкам не нужно тратить много времени на приготовление обедов-ужинов – можно купить почти готовые замороженные изделия, а затем быстро их сварить или пожарить. Главное – среди всего многообразия представленных на рынке полуфабрикатов выбрать лучшие. Мы в нашей продукции уверены: она не подведет.

ПЫХАЛОВА Юлия

В этом году фермерское хозяйство «Оса-АГРО» получило право использовать товарный знак «Продукты Приангарья» с изображением зеленой шишки. Этот знак был разработан Министерством сельского хозяйства Иркутской области для продвижения на рынок качественной продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

ПЫХАЛОВА Юлия

В рамках «Агропромышленной недели» КФХ «Оса-АГРО» приняло участие в фестивале «Байкальские пельмени», традиционно проводимом издательским домом «Комсомольская правда». После дегустации продукция предприятия стала победителем в номинации «По-домашнему вкусно».

Тел.: 736-223, 8-902-566-83-47.

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