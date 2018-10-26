Иркутский государственный университет празднует 100-летие: смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-25T19:05:04+03:00

За эти годы вуз выпустил более 100 тысяч специалистов [прямая онлайн-трансляция с 19.00 26 октября]

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Иркутский государственный университет празднует 100-летие. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею состоится 26 октября в 19.00 в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского. В нем примут участие представители правительства России, первые лица Иркутской области и Иркутска, преподавательский состав ИГУ, учащиеся и выпускники университета. "Комсомольская правда" подготовила для вас трансляцию мероприятия.

- Безусловно, Университет рад встретить и чествовать всех своих студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников, партнеров и друзей, - написал на своей страничке в ФБ и.о ректора ИГУ, доктор технических наук, академик РАН Игорь Бычков. -. Но в Иркутске нет ни одной площадки, способной вместить всех, кто хочет прикоснуться к 100-летней истории высшего образования Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Поэтому для всех тех, кто хотел, но не попал на торжественный прием, 26 октября с 19.00 будет организована прямая онлайн-трансляция на сайте Комсомольской правды Иркутск irk.kp.ru.

А выпускников много! За 100 лет Иркутский государственный университет подготовил более 115 000 специалистов, в их числе видные ученые, педагоги, писатели, общественные деятели, имеющие международную известность.Сегодня Иркутский государственный университет является крупнейшим в регионе научным и образовательным учреждением естественно-научного и гуманитарного профилей. Более тысячи преподавателей ведут занятия в вузе и почти 15 тысяч студентов "грызут гранит науки". Обучение в университете ведется по всему спектру естественно-научных, математических, гуманитарных, общественных, педагогических, лингвистических дисциплин, а также частично инженерных.

СПРАВКА "КП"

Иркутский государственный университет учрежден 27 октября 1918 года. Его открытие положило начало высшему образованию в Сибири и на Дальнем Востоке. Университет сразу стал главным образовательным, научным и культурным центром на огромной территории от Енисея до Тихого океана.

ВНИМАНИЕ! Напоминаем тем, кто живет не в Иркутске. Часовой пояс города +5 мск. По московскому времени трансляция торжественного приема начнется в 14.00 26 октября.

Иркутский государственный университет выпустил более 115 000 человек, в их числе видные ученые, педагоги, писатели, общественные деятели, имеющие международную известность.