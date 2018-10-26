2018-10-26T14:27:05+03:00
Общество

Эстафета огня Универсиады-2019: по улицам Иркутска факел могут пронести олимпийские чемпионы

Факел привезут в наш город 1 декабря
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Олимпийские чемпионы приедут в Иркутск на эстафету огня Универсиады-2019. Фото: официальный сайт универсиады.Олимпийские чемпионы приедут в Иркутск на эстафету огня Универсиады-2019. Фото: официальный сайт универсиады.
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Олимпийский огонь иркутяне видели перед Играми 2014 года, а теперь нашему городу пришла пора прикоснуться к пламени Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в марте 2019 года в соседнем Красноярске. Наконец стала известна дата, когда факел пронесут по улицам столицы Приангарья. Эстафету огня, которая проходит по 30 российским городам, мы принимаем 1 декабря.

- Маршрут уже известен, но его еще предстоит согласовать с полицией, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – Поэтому сообщим его только в ноябре. Кстати, кроме 20 иркутских факелоносцев, которые были выбраны по итогам конкурса, к нам могут приехать еще как минимум 5 известных олимпийских чемпионов, которые также пробегут с факелом по улицам города.

Ну а пока напомним имена самых известных счастливчиков, которые попали в заветную 20.

Итак, по улицам Иркутска факел пронесут серебряный призер командного чемпионата Европы 2013 года, победитель командного чемпионата Европы 2011 года, чемпион Универсиады Дмитрий Буряк и чемпионка России по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпиады в Пекине-2008 и Лондоне-2012, чемпионка Универсиады Ольга Курбан. Также в список вошел иркутский волонтер Григорий Гриценко, который работал на Играх в Сочи и на чемпионате мира по футболу - 2018, где встречал в аэропорту лучшего игрока мира Криштиану Роналду. Полный список можно посмотреть на официальном сайте Универсиады-2019.

Непросто было попасть и в список волонтеров эстафеты огня Универсиады. За две недели, что шел отбор, в региональный волонтерский центр поступило 225 заявок со всех вузов региона, но всего 70 лучших кандидатов прошли окончательный отбор. Правда в ноябре команде добровольцев предстоит еще пройти специальный курс обучения. Они узнают все подробности проведения мероприятия, изучат технику безопасности, получат определенные навыки.

- В задачи волонтеров входит помощь организаторам эстафеты по 10 направлениям, - рассказывает руководитель волонтерского корпуса эстафеты огня универсиады в Иркутске Дарья Матвеева. – Они будут встречать гостей в аэропорту, администрировать VIP-помещения, сопровождать факелоносцев на всем маршруте, помогать непосредственно в момент зажжения чаши огня на главной сцене эстафеты и оказывать другую помощь.

Добавим, что сейчас огонь Универсиады колесит по западной части страны. В Иркутск он прибудет из Владивостока, а затем отправится в Барнаул.

СПРАВКА «КП»

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В ней примет участие более 300 тысяч молодых спортсменов из 50 стран. В рамках Универсиады спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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