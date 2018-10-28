СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-28T10:54:57+03:00

Иркутяне, которых эвакуировали из многоэтажки на 4-ой Железнодорожной: «Из-за ближайшей стройки наш дом и раньше сильно вибрировал». Фото: Антон БЕЛОКРЫЛОВ

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Субботним вечером, 27 октября, жители дома, который расположен по адресу: улица 4-ая Железнодорожная, 23Аа в Иркутске, вынуждены были покинуть свои квартиры. Здесь ввели режим повышенной готовности. Что произошло на самом деле – сейчас выясняет специальная комиссия.

По предварительной информации, произошел разрыв водопроводной трубы на соседней строительной площадке. Водой размыло лестницу, примыкающую к дому, видимо, подтопило и подвальные помещения. На фотографиях, которые гуляют по соцсетям, видно, что котлован тоже превратился в небольшое озеро. Поэтому жителей срочно эвакуировали.

Большинство отправились на дачи или к родственникам. Две семье сейчас находятся в гостинице «Дом Европы». «КП» удалось связаться с пострадавшими.

- Мы вместе с мамой переночевали в гостинице, все нормально, но, конечно, волнуемся, - рассказал один из жителей, 26-летний Александр Тутолнин. – Вчера все произошло неожиданно, к нам постучали в дверь около 19.00. Сказали, что нужно взять самые необходимые вещи, документы и эвакуироваться. Мы так и поступили. Дачи у нас нет, поэтому приняли предложение поехать в «Дом Европы».

По словам Александра, ближайшая стройка и раньше не давала жителя спокойно спать.

- Мы живем на 4-ом этаже и временами ощущали очень сильную вибрацию, - говорит он. – Конечно, это напрягало, тем более, что наш дом и так пострадал во время землетрясения в 2008 году – рабочим даже пришлось заделывать щели, которые образовались на фасаде. Знаю, что соседи были недовольны тем, что стройка развернулась прямо рядом с детской площадкой, конечно, это небезопасно.

К слову, в откликах в Интернете пишут, что жильцы не раз обращались в различные ведомства, в том числе и в прокуратуру с просьбой остановить стройку. Тем временем на месте сейчас продолжает работать специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего и, конечно, оценивает опасность для жителей.

- Сидим рядом с телефоном, ждем звонка, что можно ехать домой, - продолжает Александр. – Но пока тишина. Надеемся на лучшее. Я, например, живу в этом доме с восьми лет и привык к нему, не хотелось бы, чтобы в итоге нас расселили.