2018-10-29T13:59:55+03:00
Афиша Иркутска

Звезды ближе, чем вы думаете: в Иркутске открылся парк космических приключений

Развлечения для всей семьи найдутся в «Космодрайве»
Дарья АМУРСКАЯ
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Развлечения для всей семьи найдутся в «Космодрайве»Развлечения для всей семьи найдутся в «Космодрайве»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске 26 октября открылся космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв». Прогуляться по Марсу, научиться управлять настоящим космическим кораблем, примерить скафандр, починить МКС, преодолеть гравитацию - все это возможно, не выезжая далеко за пределы родного города.

Космос ближе, чем вы думаете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Космос ближе, чем вы думаетеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Космодрайв» — это захватывающее космическое приключение. Здесь можно в научно-развлекательной форме пройти подготовку космонавта на космических аттракционах, задать вопросы покорителям космоса, отправить послание на разные планеты.

Вас ждут космические тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вас ждут космические тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В парке представлены увлекательные интерактивные зоны и экспонаты для детей от двух лет. Здесь интересно и малышам, и взрослым. Среди экспонатов: центрифуга, флаймоушен, плазменная комната, имитация взлета ракеты и прогулки по Марсу, планетарий, рождение звезд, симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности, и многое другое.

Это не только развлекательный, но и образовательный проект. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это не только развлекательный, но и образовательный проект.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы мечтали полететь на Луну, выйти в открытый космос, то в «Космодрайве» вас ждут космические тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания.

Погрузитесь в виртуальную реальность! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погрузитесь в виртуальную реальность!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также в парке есть возможность исследовать поверхность Марса, управляя марсоходом, прогуляться по Юпитеру, побывать на международной космической станции (МКС), продегустировать космическую еду.

В космической мастерской вам предложат порисовать 3D-ручкой в пространстве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В космической мастерской вам предложат порисовать 3D-ручкой в пространстве.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В космической мастерской вам предложат сделать шлем космонавта, создать собственную вселенную, порисовать 3D-ручкой в пространстве.

Центр подготовки космонавтов будет работать в МТЦ «Новый» до 25 ноября без выходных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр подготовки космонавтов будет работать в МТЦ «Новый» до 25 ноября без выходных.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Космодрайв» - это 15 космических аттракционов и симуляторов для подготовки астронавтов, 8 зон виртуальной и смешанной реальности, 47 уникальных приключений. Это настоящее путешествие в космос без всяких Тесла-мобилей!

Здесь интересно и малышам, и взрослым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здесь интересно и малышам, и взрослым.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди развлечений также измерение своего веса на разных планетах, спасение МКС, полет на истребителе и другие увлекательные занятия.

«Космодрайв» - это захватывающее космическое приключение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Космодрайв» - это захватывающее космическое приключение.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все космические приключения входят в стоимость билета. Также каждый посетитель может получить сертификат о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос!

Мероприятие такого масштаба проходит в Иркутске впервые и реализуется при поддержке телеканала «Наука». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мероприятие такого масштаба проходит в Иркутске впервые и реализуется при поддержке телеканала «Наука».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мероприятие такого масштаба проходит в Иркутске впервые и реализуется при поддержке телеканала «Наука». Выставка уже посетила 8 городов России и Казахстана, собрав более 300 000 положительных отзывов.

Центр подготовки космонавтов будет работать в МТЦ «Новый» до 25 ноября без выходных.

Все малыши до трех лет включительно посещают «Космодрайв» бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок.

Познакомься с космическими технологиями можно по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино!

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности.

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/irkutsk/

VK: https://vk.com/cosmodrive_ irkutsk

Телефон: +79041415504

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