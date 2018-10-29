«Шелеховский рыбзавод» выполняет пожелания покупателей

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-29T10:22:29+03:00

Предприятие уже принимает заявки к Новому году и готово к любым экспериментам

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Третий год на территории Иркутской области работает «Шелеховский рыбзавод». Несмотря на молодость, предприятие уже успело себя зарекомендовать на рынке.

Шелеховский рыбзавод на народном празднике "Байкальский пельмени".

На ежегодной выставке «Агропромышленная неделя» оно представило многообразие продукции. Но весь его ассортимент экспозиция просто бы не вместила.

Как рассказала Нина Попова, руководитель «Шелеховского рыбзавода», предприятие перерабатывает кету, горбушу, нерку, кижуча, селедку, камбалу, щуку, окуня, язя, мойву, чира, нельму, якутского омуля и многие другие дары морей, рек и озер. Вся продукция изготовляется из свежего сырья, которое поступает из разных регионов России, а также из-за рубежа.

Рыбная тарелка от «Шелеховского рыбзавода»: креветки, семга холодного копчения, форель холодного копчения, скумбрия холодного копчения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Рыбы у нас много - как свежемороженой, так и соленой, копченой, вяленой, - отметила Нина Попова. - Сейчас думаем над расширением ассортимента. Было бы интересно запустить линейку полуфабрикатов - рулеты, рыбу для запекания, пироги-полуфабрикаты замороженные - 20 минут в духовке, и вкуснейшее блюдо готово. Кстати, пироги мы уже опробовали - отзывы хорошие, так что будем расширять это направление.

Шелеховский рыбзавод - участник фестиваля «Байкальские пельмени».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также, ориентируясь на пожелания покупателей, «Шелеховский рыбзавод» выпускает котлеты из щуки, окуня, минтая. Кроме того, в ассортименте представлены фаршированные овощами и рисом щука и горбуша.

- Жители Иркутской области очень любят рыбу. Большим спросом пользуется фаршированная и вяленая щука. Востребованы пельмени с рыбным фаршем, - рассказала Нина Попова.

Манты с лососевым фаршем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприятие уже принимает заявки на поставку рыбы к Новому году, и готово, что называется, исполнить любой каприз.

В номинации «Утонченный вкус» победил «Шелеховский рыбзавод».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заказ можно сделать по телефону, через Viber, или соцсети - «Одноклассники», Instagram. Там же можно задать любые вопросы.

По Шелехову и Иркутску действует бесплатная доставка. В ближайших планах - организовать развоз продукции в Ангарске.

Рыбозавод находится по адресу: г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 11/3в (бывшая автобаза № 2). Тел. 89501133886.

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