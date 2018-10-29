2018-10-29T10:18:16+03:00
Общество

Погода на ноябрь-2018 в Иркутске: в ближайшие дни аномальное тепло сменится мокрым снегом

Погода на ноябрь-2018 в Иркутске будет нестабильной
Ольга БУЕВА
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Погода на ноябрь-2018 в Иркутске: в ближайшие дни аномальное тепло сменится мокрым снегомПогода на ноябрь-2018 в Иркутске: в ближайшие дни аномальное тепло сменится мокрым снегомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода на ноябрь-2018 в Иркутске не будет отличаться стабильностью. Прошедшие выходные порадовали нас отличной погодой. Любой обыватель скажет, что такие денечки для последней недели октября в наших широтах редкость. Синоптики подтвердили: действительно, к нам пришло аномальное тепло. Шутка ли - температура на 5-9 градусов выше нормы. Вчера снова чудеса: днем термометры показали +13 градусов. Жарковато в теплых куртках и шапках. Однако прятать теплую одежду в шкаф смысла нет. Уже сегодня осень напомнит о себе - днем ожидается снег и ветер до 5-10 метров в секунду. Брр, непривычно, после теплого солнышка.

- Но минусовых температур пока ждать не стоит - днем на градусниках +6, +8, ночью +1, +3, - говорит начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Это говорит о том, что холодный фронт пока не очень активный. За ним движется новая порция тепла!

Что ж, хорошая новость. Солнышко порадует нас и 31 октября - тепло, за окном днем +13 градусов. Но, увы, радоваться недолго: новый холодный фронт придет уже первого ноября. Холодный снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, температура ночью -2, -4 градуса, днем 0, +2 - одним словом, все "прелести" поздней осени. И простоит ненастье аж до 6 ноября - то есть на пикник в длинные ноябрьские выходные не отправишься.

- Холодно будет во всех районах Приангарья, - добавляет Владимир Гонтарь. - После 6-го немного потеплеет, но ненамного. Сами понимаете, зима скоро...

Увы, отлично понимаем. По прогнозам среднесуточная температура ноября будет -9, -13 градусов - это норма для последнего осеннего месяца. Будут теплые деньги, но все реже и реже. В конце ноября и вовсе придет настоящая зима с температурой -25 градусов (!). К этому времени уже вовсю будет лежать снег, который растает только весной.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений ЗИНОВЬЕВ, врач-терапевт:

"Пейте женьшень и витамины"

- Конечно, резкие перепады температуры неблагоприятно отражаются на организме. Особенно надо быть осторожными людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесли инсульт - им нужно следить за артериальным давлением и при необходимости принимать соответствующие препараты. Всем остальным я советую пить настои трав, которые помогают адаптироваться к меняющимся погодным условиями - женьшеня и элеутерококк. Как только остановка за окном стабилизируется - самочувствие улучшится.

КСТАТИ

Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 40%

Да, осень - сезон шмыгающих носов. Особенно страдают дети. Там, по области к врачам обратились 13520 пациентов с жалобами на температуру, из них 10457 - тем, кому нет 14 лет. В Иркутске 5202 заболевших, из них дети - 3977.

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